Рейтинг@Mail.ru
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/nad-moskvoy-otbivayut-ocherednuyu-ataku-dronov-vsu-1153410392.html
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T19:09
2026-02-22T19:09
новости
москва
сергей собянин
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_0:88:2059:1246_1920x0_80_0_0_851859f5c7460ddd3ef106417f469774.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.После, в течение 20 минут, появилась информация о еще 3 дронах, сбитых над столицей.Днем в воскресенье ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве. Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дронМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокНовая атака ВСУ на Белгород: что известно
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148552133_142:0:1918:1332_1920x0_80_0_0_147547951cffcaf97fd8fc07394b2c8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, москва, сергей собянин, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ

Очередная атака дронов перехвачена на подлете к Москве — Собянин

19:09 22.02.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.
"Атака шести БПЛА отражена системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", — написал он в своем Telegram-канале.
После, в течение 20 минут, появилась информация о еще 3 дронах, сбитых над столицей.
Днем в воскресенье ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве. Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
 
НовостиМоскваСергей СобянинВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:32На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
19:09Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
18:33На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
18:24Переговоры в Женеве и раненый ученик в Пермском крае: топ новостей недели
17:59В США ликвидировали мужчину за попытку проникнуть в резиденцию Трампа
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
13:53Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
13:21Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику
13:03Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
12:50В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
12:22Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
Лента новостейМолния