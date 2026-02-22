https://crimea.ria.ru/20260222/nad-moskvoy-otbivayut-ocherednuyu-ataku-dronov-vsu-1153410392.html

Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ

Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ

Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.После, в течение 20 минут, появилась информация о еще 3 дронах, сбитых над столицей.Днем в воскресенье ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве. Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дронМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокНовая атака ВСУ на Белгород: что известно

