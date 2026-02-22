https://crimea.ria.ru/20260222/nad-moskvoy-otbivayut-ocherednuyu-ataku-dronov-vsu-1153410392.html
Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУ
Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО продолжают сбивать украинские беспилотники, летящие на Москву, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.После, в течение 20 минут, появилась информация о еще 3 дронах, сбитых над столицей.Днем в воскресенье ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве. Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево".
