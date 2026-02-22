https://crimea.ria.ru/20260222/na-peremychke-fevralya-i-marta-pogoda-v-krymu-na-nedelyu-1153374941.html
На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю
Крым ожидает устойчивый переход к мартовскому теплу - прогноз на неделю от ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым.
Умеренный температурный режим без резких перепадов ожидается в Крыму на следующей неделе, лишь в ее средине будут осадки при прохождении циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник Крым будет облачно, с прояснениями. Осадки маловероятны. Ночью и утром - очаги туманов с ухудшением видимости. Ночная температура -2…+ 1. Днем +4…+ 7. На побережье до +10 градусов", - рассказал он.
По информации эксперта, во вторник погода начнет постепенно портиться.
"В зоне влияния фронтальной системы небо будет хмуриться. Местами небольшой дождь. Ночью осадки могут быть в смешанном агрегатном состоянии. В сумерках 0…+3. Днем +4…+7", - отметил Тишковец.
А в среду, по прогнозу метеоролога, будет очень ненастно - придет циклон, станет пасмурно.
"Временами ливневые осадки, преимущественно в виде дождя, в темное время суток к нему может примешиваться и мокрый снег. Ночная температура +1…+4. Днем +3…+6. Четверг тоже ненастно. Временами осадки в смешанном агрегатном состоянии. От -1 до +2 под утро. И +2…+5 градусов", - обозначил специалист.
В пятницу в ночь, добавил он, еще эхом уходящего циклона отзовутся небольшие осадки, 0…+3, а днем уже чуть распогодится до +6…+9.
"Надеюсь, что к выходным погода стабилизируется, и по ночам будет где-то 0…+5, даже +1…+6, и днем +5…+10, а в воскресенье, 1 марта будет +8…+13 градусов", - сообщил ведущий специалист "Фобоса".
Общее количество осадков, по его данным, за всю предстоящую семидневку максимально по югу, юго-востоку Крымского полуострова - до 10-15 литров дождевой воды на метр квадратный, а на западе и севере чуть-чуть суше - не более 5 миллиметров осадков на квадратный метр.
"Вселяет надежду, что весна уж точно по расписанию придет в Крым. Напомню, что нормальные мартовские температуры в Симферополе - это уже +0…+5 ночью, и +10 с небольшим хвостиком днем. В этом году весна даже, я думаю, придет чуть раньше положенных сроков, когда произойдет такой устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок", - обнадежил он.
Евгений Тишковец напомнил, что в России март - это четвертый месяц зимы, а в Крыму совсем по-другому.
"Я думаю, что март стартует достаточно дерзко и тепло "попрет" по всем фронтам. Хотя в марте еще, конечно же, вероятны какие-то возвраты холодов, но не думаю, что они будут экстремальными или такими выбивающимися из колеи. Осталось потерпеть немного", - заключил Тишковец.
