На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю

На перемычке февраля и марта: погода в Крыму на неделю

2026-02-22T19:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Умеренный температурный режим без резких перепадов ожидается в Крыму на следующей неделе, лишь в ее средине будут осадки при прохождении циклона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По информации эксперта, во вторник погода начнет постепенно портиться."В зоне влияния фронтальной системы небо будет хмуриться. Местами небольшой дождь. Ночью осадки могут быть в смешанном агрегатном состоянии. В сумерках 0…+3. Днем +4…+7", - отметил Тишковец.А в среду, по прогнозу метеоролога, будет очень ненастно - придет циклон, станет пасмурно.В пятницу в ночь, добавил он, еще эхом уходящего циклона отзовутся небольшие осадки, 0…+3, а днем уже чуть распогодится до +6…+9.Общее количество осадков, по его данным, за всю предстоящую семидневку максимально по югу, юго-востоку Крымского полуострова - до 10-15 литров дождевой воды на метр квадратный, а на западе и севере чуть-чуть суше - не более 5 миллиметров осадков на квадратный метр."Вселяет надежду, что весна уж точно по расписанию придет в Крым. Напомню, что нормальные мартовские температуры в Симферополе - это уже +0…+5 ночью, и +10 с небольшим хвостиком днем. В этом году весна даже, я думаю, придет чуть раньше положенных сроков, когда произойдет такой устойчивый переход среднесуточной температуры через ноль в сторону положительных отметок", - обнадежил он.Евгений Тишковец напомнил, что в России март - это четвертый месяц зимы, а в Крыму совсем по-другому.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

