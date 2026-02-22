На Херсонщине два авто подорвались на минах: есть раненый и погибший
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В Голопристанском округе Херсонской области два автомобиля подорвались на минах. Один человек ранен, еще один погиб, сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.
По его словам, в селе Малая Кардашинка в подорвавшейся легковушке погибла женщина 1948 года рождения, находившаяся в машине. Мужчина, который также был в салоне, получил осколочные ранения. Пострадавшего доставили в Скадовскую центральную районную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.
А в центре села Чулаковка на мине подорвалась машина скорой помощи, направлявшаяся по вызову к пациенту. Медицинский персонал не пострадал.
"Те, кто оставляет мины на дорогах, где ездят мирные жители, — не солдаты, а террористы, которые целенаправленно воюют с беззащитными. Это очередное подтверждение того, что враг не гнушается самых грязных способов ведения войны с гражданским населением", — подчеркнул Сальдо.
Ранее сообщалось об атаке украинскими БПЛА на Москву. Над столицей сбили четыре дрона. Временно огранили работу аэропортов "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево".
Под удар также попал Белгород и область. В воскресенье ударом украинского БПЛА в региональном центре были повреждены коммерческое здание и стоявший вблизи автомобиль. Кроме того, за сутки в регионе погиб один мирный житель — водитель автомобиля в Волоконовском округе. Еще несколько человек получили ранения, в том числе мужчина и трехлетняя девочка в Борисовском округе, а также женщина в Белгородском округе. Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, линии электропередачи и газовые трубы. Зафиксированы повреждения и уничтожение легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники. В ряде населенных пунктов временно нарушено электроснабжение.
