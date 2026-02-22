https://crimea.ria.ru/20260222/mozhno-vydokhnut-na-solntse-ne-ostalos-ni-odnogo-pyatna-1153404390.html

Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящий момент не наблюдается ни одного пятна — звезда выглядит как идеально ровный диск без темных участков, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, солнечные пятна обычно появляются из-за активности магнитного поля звезды. Именно в местах высокой концентрации магнитного потока формируются темные области на поверхности. От числа и площади таких пятен напрямую зависит уровень солнечной активности: чем их больше, тем выше вероятность вспышек и выбросов энергии.В истории науки известны длительные периоды, когда число солнечных пятен резко сокращалось на десятилетия. Самый известный пример — минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с холодным этапом так называемого Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке фиксировались аномально суровые зимы.Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация развивается всего через полтора года после прохождения максимума солнечного цикла, поэтому говорить о долгосрочном спаде активности пока преждевременно. Резкое снижение показателей после бурного начала года стало неожиданным, однако, по оценкам ученых, подобные колебания могут носить временный характер.Ранее, 17 февраля, Землю накрыла самая мощная за месяц магнитная буря уровня G2.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К Земле приближается новая комета – как наблюдать в КрымуПарад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотретьАстероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету

