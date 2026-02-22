Рейтинг@Mail.ru
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящий момент не наблюдается ни одного пятна — звезда выглядит как идеально ровный диск без темных участков, сообщает... РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящий момент не наблюдается ни одного пятна — звезда выглядит как идеально ровный диск без темных участков, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, солнечные пятна обычно появляются из-за активности магнитного поля звезды. Именно в местах высокой концентрации магнитного потока формируются темные области на поверхности. От числа и площади таких пятен напрямую зависит уровень солнечной активности: чем их больше, тем выше вероятность вспышек и выбросов энергии.В истории науки известны длительные периоды, когда число солнечных пятен резко сокращалось на десятилетия. Самый известный пример — минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с холодным этапом так называемого Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке фиксировались аномально суровые зимы.Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация развивается всего через полтора года после прохождения максимума солнечного цикла, поэтому говорить о долгосрочном спаде активности пока преждевременно. Резкое снижение показателей после бурного начала года стало неожиданным, однако, по оценкам ученых, подобные колебания могут носить временный характер.Ранее, 17 февраля, Землю накрыла самая мощная за месяц магнитная буря уровня G2.
Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна

На Солнце исчезли все пятна — вспышечная активность упала до нуля

11:15 22.02.2026
 
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАННа Солнце не осталось ни одного пятна
На Солнце не осталось ни одного пятна
© Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. На обращенной к Земле стороне Солнца в настоящий момент не наблюдается ни одного пятна — звезда выглядит как идеально ровный диск без темных участков, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, солнечные пятна обычно появляются из-за активности магнитного поля звезды. Именно в местах высокой концентрации магнитного потока формируются темные области на поверхности. От числа и площади таких пятен напрямую зависит уровень солнечной активности: чем их больше, тем выше вероятность вспышек и выбросов энергии.
"Полное исчезновение пятен происходит лишь в состоянии крайне низкой активности, обычно в годы солнечного минимума. Последний раз Солнце без единого пятна можно было увидеть 11 декабря 2021 года, то есть более четырех лет назад. Вчера нулевого значения, впервые с 2024 года, достиг и индекс вспышечной активности", — рассказали эксперты.
В истории науки известны длительные периоды, когда число солнечных пятен резко сокращалось на десятилетия. Самый известный пример — минимум Маундера, продолжавшийся с 1645 по 1715 год и совпавший с холодным этапом так называемого Малого ледникового периода, когда в Европе и Северной Америке фиксировались аномально суровые зимы.
Специалисты отмечают, что нынешняя ситуация развивается всего через полтора года после прохождения максимума солнечного цикла, поэтому говорить о долгосрочном спаде активности пока преждевременно. Резкое снижение показателей после бурного начала года стало неожиданным, однако, по оценкам ученых, подобные колебания могут носить временный характер.
Ранее, 17 февраля, Землю накрыла самая мощная за месяц магнитная буря уровня G2.
Читайте также на РИА Новости Крым:
К Земле приближается новая комета – как наблюдать в Крыму
Парад планет выстроится в небе над Крымом – когда и куда смотреть
Астероид километрового диаметра пролетит мимо Земли – что ждет планету
 
