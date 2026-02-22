Рейтинг@Mail.ru
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/mirnyy-zhitel-pogib-v-rezultate-ataki-drona-vsu-na-belgorodskiy-poselok-1153408130.html
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T16:29
2026-02-22T17:12
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
белгород
атака всу на белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Очередная атака ВСУ по мирному населению. В поселке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за прошедшие сутки над регионом сбиты десятки беспилотников, зафиксированы ракетные обстрелы. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Шебекинский и другие округа.Погиб один мирный житель — водитель автомобиля в Волоконовском округе. Еще несколько человек получили ранения, в том числе мужчина и трехлетняя девочка в Борисовском округе, а также женщина в Белгородском округе — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях.Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, линии электропередачи и газовые трубы. Зафиксированы повреждения и уничтожение легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники. В ряде населенных пунктов временно нарушено электроснабжение.В нескольких округах последствия от падения обломков и атак БПЛА обошлись без пострадавших и разрушений. Оперативные и аварийные службы продолжают работу на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известноВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
https://crimea.ria.ru/20260222/novaya-ataka-vsu-na-belgorod-chto-izvestno-1153406922.html
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_82:0:1485:1052_1920x0_80_0_0_a7459a17da21192c3d6d3d0f959e7468.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область
Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок Малиновка

16:29 22.02.2026 (обновлено: 17:12 22.02.2026)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Очередная атака ВСУ по мирному населению. В поселке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за прошедшие сутки над регионом сбиты десятки беспилотников, зафиксированы ракетные обстрелы. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Шебекинский и другие округа.
Погиб один мирный житель — водитель автомобиля в Волоконовском округе. Еще несколько человек получили ранения, в том числе мужчина и трехлетняя девочка в Борисовском округе, а также женщина в Белгородском округе — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях.
Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, линии электропередачи и газовые трубы. Зафиксированы повреждения и уничтожение легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники. В ряде населенных пунктов временно нарушено электроснабжение.
В нескольких округах последствия от падения обломков и атак БПЛА обошлись без пострадавших и разрушений. Оперативные и аварийные службы продолжают работу на местах.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
Атака ВСУ на Белгород
14:56
Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
Вячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУБелгородАтака ВСУ на БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:38В Крыму подростки допекли жильцов МКД воплями и порчей имущества
17:10Третья волна атаки ВСУ на регионы России: сбит еще 71 дрон
16:42ПЦУ захватила еще один православный храм под Киевом
16:29Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок
16:0713 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
13:53Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
13:21Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику
13:03Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
12:50В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
12:22Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
12:05Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый
11:59Обществознание уберут из программы восьмых классов
11:48Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей
11:15Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
11:02Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
Лента новостейМолния