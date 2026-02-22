https://crimea.ria.ru/20260222/mirnyy-zhitel-pogib-v-rezultate-ataki-drona-vsu-na-belgorodskiy-poselok-1153408130.html

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселок

Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T16:29

2026-02-22T16:29

2026-02-22T17:12

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы всу

белгород

атака всу на белгород

обстрелы белгородской области

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Мужчина погиб в Белгородской области в результате удара FPV-дрона по машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Очередная атака ВСУ по мирному населению. В поселке Малиновка Белгородского округа в результате удара FPV-дрона по машине погиб мужчина", - написал губернатор в своем канале на платформе Max.Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что за прошедшие сутки над регионом сбиты десятки беспилотников, зафиксированы ракетные обстрелы. Под удары попали Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Корочанский, Краснояружский, Шебекинский и другие округа.Погиб один мирный житель — водитель автомобиля в Волоконовском округе. Еще несколько человек получили ранения, в том числе мужчина и трехлетняя девочка в Борисовском округе, а также женщина в Белгородском округе — она госпитализирована в тяжелом состоянии. Пострадавшие проходят лечение в медучреждениях.Повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки, коммерческие и инфраструктурные объекты, линии электропередачи и газовые трубы. Зафиксированы повреждения и уничтожение легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов и спецтехники. В ряде населенных пунктов временно нарушено электроснабжение.В нескольких округах последствия от падения обломков и атак БПЛА обошлись без пострадавших и разрушений. Оперативные и аварийные службы продолжают работу на местах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известноВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии

https://crimea.ria.ru/20260222/novaya-ataka-vsu-na-belgorod-chto-izvestno-1153406922.html

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, белгород, атака всу на белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область