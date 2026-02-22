https://crimea.ria.ru/20260222/massirovannyy-udar-vozmezdiya-po-ukraine-chto-porazheno-1153405315.html
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
2026-02-22
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.По данным Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
