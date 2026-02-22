Рейтинг@Mail.ru
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 22.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260222/massirovannyy-udar-vozmezdiya-po-ukraine-chto-porazheno-1153405315.html
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T12:22
2026-02-22T12:22
министерство обороны рф
украина
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
удары по украине
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1c/1149796014_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_20df6aa23acad43b7db63fd5943e036e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.По данным Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
https://crimea.ria.ru/20260222/massirovannyy-udar-po-ukraine-pozhary-v-kieve-i-vzryvy-v-regionakh-1153403462.html
украина
министерство обороны рф, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), удары по украине
Массированный удар возмездия по Украине: что поражено

Нанесен массированный удар возмездия по объектам ВПК и ТЭК Украины - Минобороны

12:22 22.02.2026
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарный на Украине
Пожарный на Украине
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Армия России нанесла массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины и энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"За прошедшие сутки в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
По данным Минобороны, цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.
Министерство обороны РФУкраинаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Удары по Украине
 
