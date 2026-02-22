https://crimea.ria.ru/20260222/massirovannyy-udar-po-ukraine-pozhary-v-kieve-i-vzryvy-v-regionakh-1153403462.html

Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах

Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах

В ночь на воскресенье в Украине прозвучала серия взрывов, под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщают украинские СМИ. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье в Украине прозвучала серия взрывов, под удар попали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, сообщают украинские СМИ.В Киеве и пригороде, по информации источников, вспыхнули пожары. Сообщалось также о возможной атаке на Трипольскую ТЭС.В Николаеве зафиксировано повреждение объекта транспортной инфраструктуры. В одном из районов повреждена линия электропередачи. Как сообщает украинский телеканал "Общественное", были слышны два взрываВ Одесской области нанесены удары по объектам энергетической инфраструктуры. Возникли пожары на значительной площади, к утру возгорания были ликвидированы.Также сообщалось о взрывах в городах Кропивницкий, Кременчуг и Полтава. Официальной информации о разрушениях в этих населенных пунктах на момент публикации не приводилось.Взрыв прогремел и в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"."В Запорожье прозвучал звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первого теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране в ответ на террористические атаки ВСУ. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам и соцучреждениям.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нанесла массированный и шесть групповых ударов по ВПК УкраиныОтвет на теракты Киева – ВС РФ нанесли массированный удар по УкраинеНа Украине разбита центральная база ракетно-артиллерийского вооружения

