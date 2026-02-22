Рейтинг@Mail.ru
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
Ситуация на дорогах Крыма
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Севастополе, в котором погиб 14-летний ребенок и пострадал 18-летний юноша. Об этом сообщает прокуратура города. РИА Новости Крым, 22.02.2026
севастополь, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура города севастополя, происшествия, уголовный кодекс, новости севастополя
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело

В Севастополе возбудили дело после гибели 14-летнего подростка под колесами иномарки

07:03 22.02.2026 (обновлено: 07:22 22.02.2026)
 
© Прокуратура СевастополяВ Севастополе иномарка насмерть сбила 14-летнего ребенка
В Севастополе иномарка насмерть сбила 14-летнего ребенка
© Прокуратура Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Севастополе, в котором погиб 14-летний ребенок и пострадал 18-летний юноша. Об этом сообщает прокуратура города.
Вечером в субботу на трассе Ялта – Севастополь водитель автомобиля Honda неправильно выбрал скорость движения, выехал на обочину, где в это время у мопеда стояли двое подростков. В результате аварии 14-летний ребенок погиб на месте, а 18-летний молодой человек с травмами доставлен в больницу, сообщали ранее в городской полиции.
"Прокуратура города Севастополя продолжает контролировать установление причин и обстоятельств ДТП на Лабораторном шоссе. На данный момент установлено в ходе проверки, что выживший юноша тоже является несовершеннолетним", - говорится в сообщении ведомства.
В полиции Севастополя уточнили, что второму подростку - 16 лет.
По информации прокуратуры города, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
