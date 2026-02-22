https://crimea.ria.ru/20260222/inomarka-sbila-detey-na-obochine-v-sevastopole-vozbudili-delo-1153401526.html
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
Уголовное дело возбуждено после ДТП в Севастополе, в котором погиб 14-летний ребенок и пострадал 18-летний юноша. Об этом сообщает прокуратура города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Уголовное дело возбуждено после ДТП в Севастополе, в котором погиб 14-летний ребенок и пострадал 18-летний юноша. Об этом сообщает прокуратура города.Вечером в субботу на трассе Ялта – Севастополь водитель автомобиля Honda неправильно выбрал скорость движения, выехал на обочину, где в это время у мопеда стояли двое подростков. В результате аварии 14-летний ребенок погиб на месте, а 18-летний молодой человек с травмами доставлен в больницу, сообщали ранее в городской полиции.В полиции Севастополя уточнили, что второму подростку - 16 лет.По информации прокуратуры города, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
В Севастополе возбудили дело после гибели 14-летнего подростка под колесами иномарки
