https://crimea.ria.ru/20260222/i-dazhe-noski-chego-na-samom-dele-zhdut-muzhchiny-23-fevralya-1153403805.html
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2026
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
День защитника Отечества — праздник, который каждый воспринимает по-своему. Для одних это про службу в армии, воинский долг, боевое братство и славные традиции, РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T10:16
2026-02-22T10:16
2026-02-22T10:16
видео
опрос
подарок на 23 февраля
общество
праздники и памятные даты
подарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/16/1153403656_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_8df5d84dfc6751cbeb75493fddd08ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. День защитника Отечества — праздник, который каждый воспринимает по-своему. Для одних это про службу в армии, воинский долг, боевое братство и славные традиции, для других — просто повод поздравить всех мужчин от мала до велика — и прошлых защитников Родины, и будущих, и настоящих. Но каких подарков на самом деле мужчины ждут в этот день?Корреспондент РИА Новости Крым задал этот вопрос симферопольцам — каким должен быть лучший подарок на 23 февраля? Ответы получились искренними, иногда совсем неожиданными и очень разными.О чем мечтают крымские мужчины — смотрите в нашем видеоопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/16/1153403656_123:0:1256:850_1920x0_80_0_0_34a842dd62f7767c02dbfea1833c1861.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, опрос, подарок на 23 февраля, общество, праздники и памятные даты, подарки, видео
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
О каких подарках мечтают крымчане в День защитника Отечества — видеоопрос РИА Новости Крым