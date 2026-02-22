Рейтинг@Mail.ru
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/i-dazhe-noski-chego-na-samom-dele-zhdut-muzhchiny-23-fevralya-1153403805.html
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля - РИА Новости Крым, 22.02.2026
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
День защитника Отечества — праздник, который каждый воспринимает по-своему. Для одних это про службу в армии, воинский долг, боевое братство и славные традиции, РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T10:16
2026-02-22T10:16
видео
опрос
подарок на 23 февраля
общество
праздники и памятные даты
подарки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/16/1153403656_0:130:1280:850_1920x0_80_0_0_8df5d84dfc6751cbeb75493fddd08ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. День защитника Отечества — праздник, который каждый воспринимает по-своему. Для одних это про службу в армии, воинский долг, боевое братство и славные традиции, для других — просто повод поздравить всех мужчин от мала до велика — и прошлых защитников Родины, и будущих, и настоящих. Но каких подарков на самом деле мужчины ждут в этот день?Корреспондент РИА Новости Крым задал этот вопрос симферопольцам — каким должен быть лучший подарок на 23 февраля? Ответы получились искренними, иногда совсем неожиданными и очень разными.О чем мечтают крымские мужчины — смотрите в нашем видеоопросе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/16/1153403656_123:0:1256:850_1920x0_80_0_0_34a842dd62f7767c02dbfea1833c1861.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, опрос, подарок на 23 февраля, общество, праздники и памятные даты, подарки, видео
И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля

О каких подарках мечтают крымчане в День защитника Отечества — видеоопрос РИА Новости Крым

10:16 22.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. День защитника Отечества — праздник, который каждый воспринимает по-своему. Для одних это про службу в армии, воинский долг, боевое братство и славные традиции, для других — просто повод поздравить всех мужчин от мала до велика — и прошлых защитников Родины, и будущих, и настоящих. Но каких подарков на самом деле мужчины ждут в этот день?
Корреспондент РИА Новости Крым задал этот вопрос симферопольцам — каким должен быть лучший подарок на 23 февраля? Ответы получились искренними, иногда совсем неожиданными и очень разными.
О чем мечтают крымские мужчины — смотрите в нашем видеоопросе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ВидеоОпросПодарок на 23 февраляОбществоПраздники и памятные датыПодарки
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:15Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
11:02Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
10:46"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане
10:16И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
09:48Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах
09:35Что делать в Прощеное воскресенье - священник
09:16Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой
08:59Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
08:4712 лет госперевороту на Украине: основные факты
08:09Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму
07:42Уиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по Украине
07:27Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
07:2686 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
07:05Несостоявшийся референдум: как крымчанам запретили решать языковой вопрос
07:03Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
23:11Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
22:44Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
21:54Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день
Лента новостейМолния