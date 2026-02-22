Рейтинг@Mail.ru
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
10 лет госперевороту на Украине
https://crimea.ria.ru/20260222/gosudarstvennyy-perevorot-na-ukraine-v-2014-godu-1135022529.html
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
12 лет назад на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Как это было - в справке РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T08:59
2026-02-22T09:01
10 лет госперевороту на украине
майдан
политика
киев
виктор янукович (политик)
николай азаров
история
украина
арсений яценюк
спецподразделение "беркут"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134785235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f6caff25c3fd8f95aa751eea9b31c13.jpg
12 лет назад на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Как это было - в справке РИА Новости Крым.Предпосылки и подготовка21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС для обеспечения национальной безопасности страны. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.Сразу после этого в соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Уже вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.Первоначально акции протеста протекали спокойно: на Майдане Незалежности и Европейской площади находились от нескольких десятков человек ночью до нескольких сотен или пары тысяч днем. 24 ноября к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади увеличилось до 30 тысяч по данным милиции, и до 100 тысяч по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабмина Украины, которое было оцеплено бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки — хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.28-29 ноября в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. Представители стран Запада осудили "жесткие действия" правоохранительных органов.Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию &gt;&gt;После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.Обострение и первые жертвыНа фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября Евромайдан перерос в ожесточенные схватки с милицией.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции. В 20:00 19 февраля подразделения "Беркута" и внутренние войска приступили к зачистке площади Независимости.При этом протестующие захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио.20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно "майдановцы".Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014 &gt;&gt;По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.Переворот21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.Власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Как впоследствии отмечали многие политики, оппозиция оказывала моральное и физическое давление на часть парламентариев.Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма &gt;&gt;23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.Президент Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.Реакция Донбасса и КрымаРяд регионов на юго-востоке страны не признал легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана &gt;&gt;Крым также не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.Крымская весна: дата и события &gt;&gt;16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости, 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Власти Украины начали в апреле 2014 года в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей региона.Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковЧитайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана"Евромайдан" 10 лет спустя: изменившийся мир и разрушенная Украина"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
https://crimea.ria.ru/20231121/lozungi-maydana-i-pechenki-gosdepa-obernulis-tragediey-dlya-ukraintsev-1132927920.html
киев
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134785235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_242fee8f2abcb65ee80f1ee808003e2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
майдан, политика, киев, виктор янукович (политик), николай азаров, история, украина, арсений яценюк, спецподразделение "беркут", евромайдан, госпереворот на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка

Государственный переворот на Украине в феврале 2014 года

08:59 22.02.2026 (обновлено: 09:01 22.02.2026)
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкОбострение ситуации на Украине
Обострение ситуации на Украине - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
12 лет назад на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Как это было - в справке РИА Новости Крым.

Предпосылки и подготовка

21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС для обеспечения национальной безопасности страны. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.
Сразу после этого в соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Уже вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.
Первоначально акции протеста протекали спокойно: на Майдане Незалежности и Европейской площади находились от нескольких десятков человек ночью до нескольких сотен или пары тысяч днем. 24 ноября к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади увеличилось до 30 тысяч по данным милиции, и до 100 тысяч по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабмина Украины, которое было оцеплено бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки — хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.
28-29 ноября в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.
В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. Представители стран Запада осудили "жесткие действия" правоохранительных органов.
Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию >>
После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.

Обострение и первые жертвы

На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября Евромайдан перерос в ожесточенные схватки с милицией.
Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции. В 20:00 19 февраля подразделения "Беркута" и внутренние войска приступили к зачистке площади Независимости.
При этом протестующие захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио.
20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно "майдановцы".
Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014 >>
По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.

Переворот

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.
Власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот.
Как впоследствии отмечали многие политики, оппозиция оказывала моральное и физическое давление на часть парламентариев.
Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма >>
23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.
Президент Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.
28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.
25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.
Евромайдан. Хронология событийЕвромайдан. Хронология событий

Реакция Донбасса и Крыма

Ряд регионов на юго-востоке страны не признал легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.
Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана >>
Крым также не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.
Крымская весна: дата и события >>
16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости, 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.
Власти Украины начали в апреле 2014 года в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей региона.
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Читайте также на РИА Новости Крым:
Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана
"Евромайдан" 10 лет спустя: изменившийся мир и разрушенная Украина
"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября 2023, 09:09
Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев
 
10 лет госперевороту на УкраинеМайданПолитикаКиевВиктор Янукович (политик)Николай АзаровИсторияУкраинаАрсений ЯценюкСпецподразделение "Беркут"ЕвромайданГоспереворот на УкраинеСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой
08:59Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка
08:4712 лет госперевороту на Украине: основные факты
08:09Россияне на 8 марта выбирают загородные дома в Крыму
07:42Уиткофф: в течение 3 недель может быть новый раунд переговоров по Украине
07:27Запорожская область осталась без электроснабжения из-за атак ВСУ
07:2686 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
07:05Несостоявшийся референдум: как крымчанам запретили решать языковой вопрос
07:03Иномарка сбила детей на обочине: в Севастополе возбудили дело
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 22 февраля
23:11Четверо детей и их бабушка погибли на пожаре в Подмосковье
22:44Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
21:54Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день
21:38Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
21:16На крымском полуострове увеличат количество саперов
20:51Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
20:39В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
20:16Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
20:01В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
Лента новостейМолния