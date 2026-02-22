https://crimea.ria.ru/20260222/gosudarstvennyy-perevorot-na-ukraine-v-2014-godu-1135022529.html

Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка

Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Государственный переворот на Украине в 2014 году - историческая справка

12 лет назад на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Как это было - в справке РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T08:59

2026-02-22T08:59

2026-02-22T09:01

10 лет госперевороту на украине

майдан

политика

киев

виктор янукович (политик)

николай азаров

история

украина

арсений яценюк

спецподразделение "беркут"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/08/1134785235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f6caff25c3fd8f95aa751eea9b31c13.jpg

12 лет назад на Украине произошла смена власти, имеющая признаки государственного переворота. Как это было - в справке РИА Новости Крым.Предпосылки и подготовка21 ноября 2013 года Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС для обеспечения национальной безопасности страны. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.Сразу после этого в соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Уже вечером на Площади Независимости (Майдане Незалежности) в центре Киева собрались около двух тысяч человек.Первоначально акции протеста протекали спокойно: на Майдане Незалежности и Европейской площади находились от нескольких десятков человек ночью до нескольких сотен или пары тысяч днем. 24 ноября к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади увеличилось до 30 тысяч по данным милиции, и до 100 тысяч по данным украинской оппозиции. Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию кабмина Украины, которое было оцеплено бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки — хотя, по версии МВД, милиция не била митингующих.28-29 ноября в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. Представители стран Запада осудили "жесткие действия" правоохранительных органов.Людей поделили на сорта: как Ющенко внедрял неонацистскую идеологию >>После разгона Евромайдана акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента.Обострение и первые жертвыНа фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября Евромайдан перерос в ожесточенные схватки с милицией.Радикально настроенные оппозиционеры захватили областные администрации в нескольких регионах на западе Украины, попытки захвата административных зданий предпринимались также в центральных и южных регионах страны.22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов. По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих внутренних войск и 10 работников милиции. В 20:00 19 февраля подразделения "Беркута" и внутренние войска приступили к зачистке площади Независимости.При этом протестующие захватили здания Главпочтамта, консерватории и Госкомтелерадио.20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно "майдановцы".Афганская рота: как воины-интернационалисты защищали Крым в феврале 2014 >>По данным Киевской городской госадминистрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.Переворот21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также украинский лидер призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.Власти и оппозиция Украины при посредничестве глав МИД Польши и Германии и представителя МИД Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал возобновление действия конституции Украины 2004 года с внесенными ранее изменениями, формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая. По сути, состоялся государственный переворот. Как впоследствии отмечали многие политики, оппозиция оказывала моральное и физическое давление на часть парламентариев.Как сепаратисты уничтожили государство Украина – мнение из Крыма >>23 февраля постановлением Верховной рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.Президент Виктор Янукович был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.27 февраля украинский парламент утвердил состав так называемого "правительства народного доверия", премьером стал Арсений Яценюк.28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.25 мая 2014 года на Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец миллиардер Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.Реакция Донбасса и КрымаРяд регионов на юго-востоке страны не признал легитимность новых киевских властей. В Донецкой и Луганской областях 11 мая состоялись референдумы о статусе регионов. 12 мая Донецкая и Луганская народные республики провозгласили себя суверенными государствами.Экс-командирам "Беркута" предъявили новые обвинения по делу майдана >>Крым также не признал легитимность новой украинской власти. 11 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял декларацию в поддержку независимости региона от Украины и намерении войти в состав РФ.Крымская весна: дата и события >>16 марта на полуострове прошел референдум о дальнейшей судьбе региона. Большинство проголосовавших (96,77%) высказались за воссоединение с Россией. На основании результатов референдума и декларации в поддержку независимости, 17 марта 2014 года Верховный совет Крыма принял постановление о независимости от Украины. 18 марта был подписан соответствующий договор с Россией. 21 марта был принят федеральный конституционный закон об образовании двух новых субъектов РФ — Республики Крым и города федерального значения Севастополь.Власти Украины начали в апреле 2014 года в Донбассе силовую операцию против недовольных произошедшим в феврале госпереворотом жителей региона.Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источниковЧитайте также на РИА Новости Крым:Руины Украины - Азаров оценил последствия Евромайдана"Евромайдан" 10 лет спустя: изменившийся мир и разрушенная Украина"Крымский беркут": семья погибшего на майдане бойца помогает фронту

https://crimea.ria.ru/20231121/lozungi-maydana-i-pechenki-gosdepa-obernulis-tragediey-dlya-ukraintsev-1132927920.html

киев

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майдан, политика, киев, виктор янукович (политик), николай азаров, история, украина, арсений яценюк, спецподразделение "беркут", евромайдан, госпереворот на украине, ситуация в донбассе: новости и комментарии