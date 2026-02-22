https://crimea.ria.ru/20260222/esche-36-ukrainskikh-bpla-sbity-nad-regionami-rossii-1153411318.html
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ."Двадцать второго февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
