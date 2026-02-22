Рейтинг@Mail.ru
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России
Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1b/1149018207_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_40d6b8ace5858fa428e8c1df7d4efdd5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ."Двадцать второго февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, министерство обороны рф, пво
Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России

Еще 36 украинских БПЛА сбиты над регионами России - Минобороны

23:28 22.02.2026
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваРабота ПВО в Крыму
Работа ПВО в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Средствами ПВО с 20.00 мск до 23.00 мск уничтожены 36 украинских БПЛА самолетного типа над несколькими областями России, сообщило Минобороны РФ.
"Двадцать второго февраля текущего года в период с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА - над территорией Белгородской области, шесть БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе четыре БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области, пять БПЛА - над территорией Калужской области, два БПЛА - над территорией Брянской области и по одному БПЛА - над территориями Курской и Тверской областей", - говорится в сообщении военного ведомства.
Вчера, 21:19
360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
 
