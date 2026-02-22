Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260222/drony-vsu-atakovali-moskvu---aeroporty-zakryty-1153407259.html
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T15:14
2026-02-22T15:37
москва
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
сергей собянин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667aa5a75d7f1b9a2aa11e0978f74556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5cd5adbe919abc5a775462465ef2afee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, сергей собянин, новости
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты

Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты

15:14 22.02.2026 (обновлено: 15:37 22.02.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту. Архивное фото
Самолеты в аэропорту. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны отражена атака четырех БПЛА", - написал Собянин в канале на платформе MAX.
Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.
"Аэропорты "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" (Раменское), "Шереметьево". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.‍‍ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
МоскваВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУСергей СобянинНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:51В акватории Севастополя снова допоздна тренируется флот
15:14Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
14:56Новая атака ВСУ на Белгород: что известно
14:35ПВО сбила еще 73 украинских беспилотника за полдня над регионами России
14:13Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
13:53Венгрия блокирует антироссийские санкции ЕС на фоне конфликта по транзиту
13:21Новости СВО: Украина потеряла 1,5 тысячи боевиков и западную технику
13:03Песков: Россия ответит на ядерные угрозы при размещении оружия в Эстонии
12:50В Петербурге мужчина с муляжом гранаты требовал водку и пельмени
12:22Массированный удар возмездия по Украине: что поражено
12:05Россиян ждет ранняя атака клещей после снежной зимы - ученый
11:59Обществознание уберут из программы восьмых классов
11:48Скидки и новые правила: что изменится в авиаперевозках детей
11:15Можно выдохнуть: на Солнце не осталось ни одного пятна
11:02Орбан: Украине не выгоден мир из-за прекращения финансирования от ЕС
10:46"Продуманное сумасшествие": журналист Мельник о событиях на Майдане
10:16И даже носки: чего на самом деле ждут мужчины 23 февраля
09:48Массированный удар по Украине: пожары в Киеве и взрывы в регионах
09:35Что делать в Прощеное воскресенье - священник
09:16Замороженные блины и икра: как не отравиться готовой едой
Лента новостейМолния