https://crimea.ria.ru/20260222/drony-vsu-atakovali-moskvu---aeroporty-zakryty-1153407259.html
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T15:14
2026-02-22T15:14
2026-02-22T15:37
москва
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
сергей собянин
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667aa5a75d7f1b9a2aa11e0978f74556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
москва
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_5cd5adbe919abc5a775462465ef2afee.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, сергей собянин, новости
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
15:14 22.02.2026 (обновлено: 15:37 22.02.2026)