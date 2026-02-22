https://crimea.ria.ru/20260222/drony-vsu-atakovali-moskvu---aeroporty-zakryty-1153407259.html

Дроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты

ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T15:14

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/01/01/1119114888_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_667aa5a75d7f1b9a2aa11e0978f74556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. ПВО Минобороны отразила атаку четырех БПЛА в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропортах столицы "Внуково", "Домодедово", "Жуковский", "Шереметьево", сообщает Росавиация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

