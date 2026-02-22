Рейтинг@Mail.ru
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России
Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство приготовления, пишет РИА Новости.В исследовании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и выходные дни. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.По их данным, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года (июнь 2023 - июнь 2025 года) вырос в стоимостном выражении на 85%, достигнув 81,4 миллиарда рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%."Рост обеспечивается трендом на быстроту, удобством и желанием побаловать себя, а не вынужденной экономией времени", - поясняют авторы исследования.
новости, питание, общество, статистика, россия
Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России

21:05 22.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство приготовления, пишет РИА Новости.
В исследовании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и выходные дни. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.
"На 7 процентных пунктов выросло согласие с утверждением: "Я не вижу ничего плохого в том, чтобы иногда есть фастфуд". Напротив, популярность традиционных моделей питания (домашняя выпечка, первые блюда, совместные семейные обеды) снизилась на 6-7 процентных пунктов", - отмечают авторы исследования.
По их данным, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года (июнь 2023 - июнь 2025 года) вырос в стоимостном выражении на 85%, достигнув 81,4 миллиарда рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%.
"Рост обеспечивается трендом на быстроту, удобством и желанием побаловать себя, а не вынужденной экономией времени", - поясняют авторы исследования.
