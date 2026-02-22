https://crimea.ria.ru/20260222/doma-bolshe-ne-gotovim-pochemu-menyayutsya-pischevye-privychki-v-rossii-1153388802.html

Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России

Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Дома больше не готовим: почему меняются пищевые привычки в России

Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T21:05

2026-02-22T21:05

2026-02-22T21:05

новости

питание

общество

статистика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110278/71/1102787168_0:195:2951:1854_1920x0_80_0_0_02f0d8a8470dbe6712d1d2503c7dc3ab.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Россияне стали чаще отказываться от "традиционных" моделей питания с домашней выпечкой и семейными обедами в пользу готовых блюд, ценя их за быстроту и удобство приготовления, пишет РИА Новости.В исследовании в 2025 году приняли участие около 14 тысяч респондентов, заполнявших дневники питания в будни и выходные дни. Проанализировано 47 тысяч ситуаций приема пищи. Предыдущее аналогичное исследование проводилось в 2019 году.По их данным, объем продаж в категории готовой кулинарии за два года (июнь 2023 - июнь 2025 года) вырос в стоимостном выражении на 85%, достигнув 81,4 миллиарда рублей. Замороженные готовые блюда за тот же период прибавили 60%."Рост обеспечивается трендом на быстроту, удобством и желанием побаловать себя, а не вынужденной экономией времени", - поясняют авторы исследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260219/v-rossii-stali-menshe-gotovit-doma--sanpiny-dlya-gotovoy-edy-uzhestochat-1153314635.html

https://crimea.ria.ru/20260222/zamorozhennye-bliny-i-ikra-kak-ne-otravitsya-gotovoy-edoy-1153317871.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, питание, общество, статистика, россия