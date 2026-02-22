https://crimea.ria.ru/20260222/delo-o-pokushenii-na-generala-alekseeva-stali-izvestny-zakazchiki-ubiystva-1153406382.html
Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Все участники и заказчики покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева практически установлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФСБ России Александра Бортникова.По его словам, в рамках расследования уже проделана значительная работа: часть фигурантов задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на территории Украины. Бортников отметил, что правоохранительные органы практически определили всех причастных к преступлению, включая заказчиков.Глава спецслужбы подчеркнул, что расследование продолжается, и при появлении новой информации она будет опубликована. Он также заявил, что заказчиками покушения, по оценке ФСБ, выступают украинские спецслужбы, действующие, как утверждается, при поддержке и под кураторством западных структур.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен.
В деле о покушении на генерала Алексеева нашли участников и британский след — Бортников
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Все участники и заказчики покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева практически установлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФСБ России Александра Бортникова.
По его словам, в рамках расследования уже проделана значительная работа: часть фигурантов задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на территории Украины. Бортников отметил, что правоохранительные органы практически определили всех причастных к преступлению, включая заказчиков.
Глава спецслужбы подчеркнул, что расследование продолжается, и при появлении новой информации она будет опубликована. Он также заявил, что заказчиками покушения, по оценке ФСБ, выступают украинские спецслужбы, действующие, как утверждается, при поддержке и под кураторством западных структур.
"Одна гражданка успела убежать, скрыться на территории Украины. Однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины и за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь", — сказал он в программе "Москва. Кремль. Путин".
Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева
было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен.
