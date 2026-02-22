https://crimea.ria.ru/20260222/delo-o-pokushenii-na-generala-alekseeva-stali-izvestny-zakazchiki-ubiystva-1153406382.html

Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства

Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства - РИА Новости Крым, 22.02.2026

Дело о покушении на генерала Алексеева: стали известны заказчики убийства

Все участники и заказчики покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева практически... РИА Новости Крым, 22.02.2026

2026-02-22T14:13

2026-02-22T14:13

2026-02-22T14:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

александр бортников

покушение

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/06/1152997874_0:1:1275:718_1920x0_80_0_0_81410d112a07e15adc074d7b86af16f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Все участники и заказчики покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева практически установлены, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ФСБ России Александра Бортникова.По его словам, в рамках расследования уже проделана значительная работа: часть фигурантов задержана, а одна из подозреваемых успела скрыться на территории Украины. Бортников отметил, что правоохранительные органы практически определили всех причастных к преступлению, включая заказчиков.Глава спецслужбы подчеркнул, что расследование продолжается, и при появлении новой информации она будет опубликована. Он также заявил, что заказчиками покушения, по оценке ФСБ, выступают украинские спецслужбы, действующие, как утверждается, при поддержке и под кураторством западных структур.Покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. По информации СК, на Алексеева напали в жилом доме на Волоколамском шоссе. Нападавший совершил несколько выстрелов, а затем быстро покинул место происшествия. Владимир Алексеев был ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД России назвали цель покушения на генерала Минобороны АлексееваСледствие просит арестовать пособников покушения на генерала МинобороныФСБ задержала еще одного соучастника покушения на генерала Алексеева

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), александр бортников, покушение, новости