Что делать в Прощеное воскресенье - священник
Что делать в Прощеное воскресенье - священник
Что делать в Прощеное воскресенье - священник
Священник: просить прощения в Прощеное воскресенье нужно у тех, кого вы обидели
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Человек должен просить прощения в Прощеное воскресенье у тех, кого он действительно обидел, при этом делать это лучше при личной встрече или в телефонном разговоре, стоит также загладить свою вину подарком, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
Прощеное воскресенье — завершающий день Масленицы перед Великим постом. В этот день у православных верующих принято просить друг у друга прощения, чтобы начать поститься с чистой душой. Прощеное воскресенье в 2026 году отмечается 22 февраля, а 23 февраля начинается Великий пост.
"Надо спрашивать прощения не у всех, а у тех, кого ты действительно обидел… Говорить надо вслух. Лучше договориться о встрече и загладить свою вину. По телефону позвонить, если нет возможности встретиться. Если вы живете на разных континентах, в разных городах, и ты можешь только поговорить через мессенджер, то позвони. Когда ты пишешь, человек не видит, не слышит твоей интонации", – сказал Береговой.
Он считает, что нельзя, огорчив человека, просто написать ему потом смс: "Прости меня".
"По-настоящему – договориться о встрече. Если есть такая возможность – купить такой подарок, от которого тяжело будет отказаться, который принесет человеку радость и воодушевление, и он искренне тебя простит", – добавил священник.
В Прощеное воскресенье, сказал Береговой, нужно не просто просить прощения, чтобы с легкостью обижать людей снова в понедельник, а измениться и начать по-новому вести себя с окружающими.
"Если совесть болит, если ты совершил серьезный грех, то простить тебя может Бог в таинстве исповеди. Не раз в год надо просить прощения у людей или у Бога, а каждый раз, когда ты видишь, что человек на тебя обижен", – заключил он.
