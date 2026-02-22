https://crimea.ria.ru/20260222/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-voskresene-1153392391.html
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье - РИА Новости Крым, 22.02.2026
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
В воскресенье погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. осадков не ожидаются, лишь утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский...
2026-02-22T00:01
2026-02-22T00:01
2026-02-22T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. осадков не ожидаются, лишь утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.В Ялте и Алуште сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем поднимется до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 0 до +2, днем поднимутся до отметки +7 градусов.
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. В воскресенье погоду в Крыму будет определять южная периферия антициклона. осадков не ожидаются, лишь утром возможны туманы. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +6; днем +2…7, на южном побережье до +10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 17-20 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +5...7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +6...8.
В Ялте и Алуште сухо. Ночью температура воздуха составит +3...5, днем поднимется до +9. В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут от 0 до +2, днем поднимутся до отметки +7 градусов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.