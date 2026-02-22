Какой сегодня праздник: 22 февраля

https://crimea.ria.ru/20260222/Kakoy-segodnya-prazdnik-22-fevralya_-1117976906.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. 22 февраля мир отмечает Международный день поддержки жертв преступлений, индийцы поздравляют матерей, а у японцев – День кошек. А еще в этот день родился немецкий философ Артур Шопенгауэр.Что празднуют в миреМеждународный день поддержки жертв преступлений – памятная дата, призванная обратить внимание на проблемы людей, пострадавших от криминальных действий. Дата приурочена к событию в Англии: 22 февраля 1990 года правительство страны опубликовало "Хартию жертв преступлений".В Индии – День матери. В этот праздник индийские женщины читают молитвы и постятся. Они просыпаются до восхода солнца, совершают омовение и начинают молиться за своих детей. Ритуал заканчивается с появлением на небе луны либо первой звезды.У японцев – День кошек. А появился он весьма необычно: слово "два" по-японски звучит "ни", игриво - "нян". Японцы считают, что кошка мяукает не иначе как "нян-нян-нян" – то есть "два-два-два". Согласно логике, это обозначает двадцать второе число второго месяца. Вот так японские кошки получили свой праздник.Еще сегодня День приманивания хорошего настроения, Всемирный день размышлений, День прогулки с собакой. Именины у Геннадия, Иннокентия, Ивана, Петра, Василия, Тихона.Знаменательные событияВ 1653 году на Руси началась церковная реформа патриарха Никона, ознаменованная введением новых обрядов и унификацией богослужебных текстов.В 1921 году в Советской России был создан Госплан СССР – госорган, осуществлявший общегосударственное планирование развития народного хозяйства.В 1968 году на острове Ватерлоо в Западной Антарктиде начала действовать первая советская полярная станция "Беллинсгаузен".Кто родился22 февраля 1788 года родился немецкий философ, один из первых представителей школы иррационализма Артур Шопенгауэр, известный научными трудами "Мир как воля и представление" и "Две основные идеи этики". Любимым занятием философа было чтение. Его библиотека насчитывала 1375 книг, что весьма прилично для XVIII века.В 1850 году на свет появился русский живописец-пейзажист Федор Васильев. Из-за болезни он прожил всего 23 года, однако созданные им полотна прославились на весь мир. Последние годы своей жизни живописец провел в Крыму, где написал картины "Болото" и "Крымский вид", отмеченные премиями Общества поощрения. Похоронен он в Ялте, где скончался от туберкулеза.Также 22 февраля родились актрисы Ольга Будина, Дрю Берримор, британский певец Джеймс Блант, мексиканская модель, "Мисс Вселенная-2010" Химена Наваррете и другие.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
