86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260222/86-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugmi-regionami-rossii-1153402543.html
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Саратовской области, 11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Смоленской области, девять - над территорией Брянской области, семь - над территорией Курской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Республики Крым и один - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости Крым
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России

86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - Минобороны

07:26 22.02.2026 (обновлено: 07:31 22.02.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Саратовской области, 11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Смоленской области, девять - над территорией Брянской области, семь - над территорией Курской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Республики Крым и один - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении военного ведомства.
Министерство обороны РФВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУОбстрелы ВСУАтаки ВСУ на КрымНовости КрымаСрочные новости КрымаНовости СВО
 
