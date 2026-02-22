https://crimea.ria.ru/20260222/86-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugmi-regionami-rossii-1153402543.html

86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России

86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026

86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Саратовской области, 11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Смоленской области, девять - над территорией Брянской области, семь - над территорией Курской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Республики Крым и один - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

