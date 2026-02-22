https://crimea.ria.ru/20260222/86-dronov-vsu-sbity-nad-krymom-i-drugmi-regionami-rossii-1153402543.html
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - РИА Новости Крым, 22.02.2026
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T07:26
2026-02-22T07:26
2026-02-22T07:31
министерство обороны рф
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
атаки всу на крым
новости крыма
срочные новости крыма
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d00665764623a2a0f3e4d19268ce0758.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 86 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 29 БПЛА - над территорией Белгородской области, 14 - над территорией Саратовской области, 11 БПЛА - над территорией Воронежской области, 11 - над территорией Смоленской области, девять - над территорией Брянской области, семь - над территорией Курской области, три - над территорией Калужской области, один - над территорией Республики Крым и один - над территорией Московского региона", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте, MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137707143_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0b2043c3a937747a461ec26d9706201e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, атаки всу на крым, новости крыма, срочные новости крыма, новости сво
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России
86 дронов ВСУ сбиты над Крымом и другми регионами России - Минобороны
07:26 22.02.2026 (обновлено: 07:31 22.02.2026)