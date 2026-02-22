https://crimea.ria.ru/20260222/360-dronov-vsu-sbity-nad-regionami-rossii-s-nachala-sutok-1153410669.html

360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток

360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток - РИА Новости Крым, 22.02.2026

360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток

С начала суток над регионами России сбиты и перехвачены 360 украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С начала суток над регионами России сбиты и перехвачены 360 украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.Так, 65 дронов уничтожены над Брянской областью, 26 — над Московским регионом и самой столицей, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 4 — над Тверской и 1 — над Тульской областью.Ранее сообщалось, что с 14.00 по 16.00 силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат. С 8.00 до 14.00 уничтожены 73 вражеских дрона, а за прошедшую ночь — 86 беспилотников, один из которых направлялся в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокДроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты

