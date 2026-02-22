Рейтинг@Mail.ru
360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток - РИА Новости Крым, 22.02.2026
360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток - РИА Новости Крым, 22.02.2026
360 дронов ВСУ сбиты над регионами России с начала суток
С начала суток над регионами России сбиты и перехвачены 360 украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T21:19
2026-02-22T21:19
министерство обороны рф
пво
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С начала суток над регионами России сбиты и перехвачены 360 украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.Так, 65 дронов уничтожены над Брянской областью, 26 — над Московским регионом и самой столицей, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 4 — над Тверской и 1 — над Тульской областью.Ранее сообщалось, что с 14.00 по 16.00 силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат. С 8.00 до 14.00 уничтожены 73 вражеских дрона, а за прошедшую ночь — 86 беспилотников, один из которых направлялся в Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Москвой отбивают очередную атаку дронов ВСУМирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ на белгородский поселокДроны ВСУ атаковали Москву - аэропорты закрыты
министерство обороны рф, пво, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. С начала суток над регионами России сбиты и перехвачены 360 украинских беспилотников. Об этом свидетельствуют данные Минобороны РФ.

"В период с 16.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены еще 130 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в публикации.

Так, 65 дронов уничтожены над Брянской областью, 26 — над Московским регионом и самой столицей, 20 — над Белгородской, 14 — над Калужской, 4 — над Тверской и 1 — над Тульской областью.
Ранее сообщалось, что с 14.00 по 16.00 силы ПВО сбили 71 украинский беспилотный летательный аппарат. С 8.00 до 14.00 уничтожены 73 вражеских дрона, а за прошедшую ночь — 86 беспилотников, один из которых направлялся в Крым.
