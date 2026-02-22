Рейтинг@Mail.ru
22.02.2026
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу - РИА Новости Крым, 22.02.2026
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор от вопроса журналиста Sky News, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T16:07
2026-02-22T17:21
виталий кличко
сша
дональд трамп
политика
украина
новости
видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор от вопроса журналиста Sky News, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью в эфире телеканала.Кличко раздумывал над ответом целых 13 секунд.И добавил: "Мир на Украине - это очень важно, он важен для всего мира. Но этот мир ни в коем случае не должен быть соглашением о капитуляции между Россией и Украиной".Сам Трамп не раз подчеркивал, что хочет достичь дипломатического урегулирования между Москвой и Киевом. При этом он подчеркивал, что это оказалось сложнее, чем он думал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – экспертТрамп раскроет информацию об инопланетянахПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
16:07 22.02.2026 (обновлено: 17:21 22.02.2026)
 
Мэр Киева Виталий Кличко
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор от вопроса журналиста Sky News, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью в эфире телеканала.
Кличко раздумывал над ответом целых 13 секунд.
"Я пытаюсь… ему доверять, но иногда… я не понимаю четко посылы президента Трампа по поводу мира на Украине", - все-таки ответил по-английски с большими паузами глава Киева.
И добавил: "Мир на Украине - это очень важно, он важен для всего мира. Но этот мир ни в коем случае не должен быть соглашением о капитуляции между Россией и Украиной".
Сам Трамп не раз подчеркивал, что хочет достичь дипломатического урегулирования между Москвой и Киевом. При этом он подчеркивал, что это оказалось сложнее, чем он думал.
