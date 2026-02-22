https://crimea.ria.ru/20260222/13-sekund-tishiny-klichko-dolgo-dumal-o-doverii-trampu-1153407578.html
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу - РИА Новости Крым, 22.02.2026
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор от вопроса журналиста Sky News, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 22.02.2026
2026-02-22T16:07
2026-02-22T16:07
2026-02-22T17:21
виталий кличко
сша
дональд трамп
политика
украина
новости
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152529157_0:0:2848:1602_1920x0_80_0_0_a64364e0bafbe9990fc8abe2582339d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев — РИА Новости Крым. Мэр Киева Виталий Кличко впал в ступор от вопроса журналиста Sky News, доверяет ли он президенту США Дональду Трампу, сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью в эфире телеканала.Кличко раздумывал над ответом целых 13 секунд.И добавил: "Мир на Украине - это очень важно, он важен для всего мира. Но этот мир ни в коем случае не должен быть соглашением о капитуляции между Россией и Украиной".Сам Трамп не раз подчеркивал, что хочет достичь дипломатического урегулирования между Москвой и Киевом. При этом он подчеркивал, что это оказалось сложнее, чем он думал.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – экспертТрамп раскроет информацию об инопланетянахПереговоры по Украине в Женеве: Белый дом сделал заявление
https://crimea.ria.ru/20260207/tenevoy-mer-kieva-vladimir-klichko-razotkrovennichalsya-s-prankerami-1153030130.html
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/14/1152529157_10:0:2542:1899_1920x0_80_0_0_21e04088fb6ed23cf6c0cdba42bd7618.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виталий кличко, сша, дональд трамп, политика, украина, новости, видео
13 секунд тишины: Кличко "завис" в ответ на вопрос о доверии Трампу
Кличко впал в ступор на 13 секунд от вопроса журналиста о доверии Трампу
16:07 22.02.2026 (обновлено: 17:21 22.02.2026)