12 лет госперевороту на Украине: основные факты
12 лет госперевороту на Украине: основные факты
12 лет госперевороту на Украине: основные факты - РИА Новости Крым, 22.02.2026
12 лет госперевороту на Украине: основные факты
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции, и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Хронология событий на Украине – как развивался государственный переворот в стране в 2013-2014 годах – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12 лет госперевороту на Украине: основные факты

Как развивался госпереворот на Украине – инфографика

08:47 22.02.2026
 
Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции, и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Хронология событий на Украине – как развивался государственный переворот в стране в 2013-2014 годах – в инфографике РИА Новости Крым.
Евромайдан. Хронология событий
Фильм Госпереворот
Вчера, 07:15
От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
