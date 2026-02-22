https://crimea.ria.ru/20260222/10-let-gosperevorotu-na-ukraine-osnovnye-fakty-1135027662.html

12 лет госперевороту на Украине: основные факты

12 лет госперевороту на Украине: основные факты

12 лет госперевороту на Украине: основные факты

Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые РИА Новости Крым, 22.02.2026

Результатом затяжного и кровопролитного противостояния в центре Киева стала не евроинтеграция Украины, а госпереворот, отсоединение Крыма и Севастополя, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, и многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем и начало специальной военной операции, и присоединение к России Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.Хронология событий на Украине – как развивался государственный переворот в стране в 2013-2014 годах – в инфографике РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

