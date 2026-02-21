https://crimea.ria.ru/20260221/zelenskiy-vvel-personalnye-sanktsii-protiv-46-rossiyan-1153399270.html

Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян

Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян

Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T19:19

2026-02-21T19:19

2026-02-21T19:19

украина

владимир зеленский

санкции

санкции против россии

политика

внешняя политика

в мире

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1b/1152728383_0:38:1280:758_1920x0_80_0_0_0c1f21423d57a52083da839c33fa64fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его офиса.В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.8 февраля Зеленский ввел новые санкции против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения. По его словам, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза.На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, санкции, санкции против россии, политика, внешняя политика, в мире, новости