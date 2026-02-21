https://crimea.ria.ru/20260221/zelenskiy-vvel-personalnye-sanktsii-protiv-46-rossiyan-1153399270.html
Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский ввел санкции против 46 граждан РФ, двух граждан Ирана и 44 российских компаний. Соответствующий указ опубликован в субботу на сайте его офиса.В приложениях к документам фигурируют предприятия, связанные с промышленностью, машиностроением и научно-исследовательской деятельностью, а также личные данные россиян и граждан Ирана.Санкции включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.8 февраля Зеленский ввел новые санкции против российских компаний и иностранных компаний, которые якобы поставляют РФ комплектующие для высокоточного вооружения. По его словам, часть этих решений войдет в 20-й пакет санкций Европейского союза.На сайте Зеленского были опубликованы документы со списком лиц и компаний, попавших под санкции. Среди них 66 физических лиц и 60 компаний из РФ, Китая, Киргизии, Грузии, Панамы и других стран.Киевский режим не раз вводил санкции против России, однако они не имеют никаких практических последствий. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, санкции Киева против ряда российских политиков не требуют ответа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
