https://crimea.ria.ru/20260221/vyekhat-iz-strany-v-18-let-v-gosdumu-vnesen-proekt-dlya-detey-migrantov-1153399717.html

Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов

Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов

Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T19:51

2026-02-21T19:51

2026-02-21T19:51

россия

трудовые мигранты

мигранты

новости

закон и право

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86da3a805d57d89453ccab360cf97b13.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ доступен в думской электронной базе.Ранее депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев сообщил, что в России ужесточат требования к прохождению мигрантами медицинских освидетельствований, чтобы они не могли получать фиктивные справки о здоровье, имея болезни, и разносить инфекции в разных коллективах.В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования (с 90 до 30 дней) и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииВ Госдуме готовят новые законы для мигрантовВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, трудовые мигранты, мигранты, новости, закон и право