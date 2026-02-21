Рейтинг@Mail.ru
Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/vyekhat-iz-strany-v-18-let-v-gosdumu-vnesen-proekt-dlya-detey-migrantov-1153399717.html
Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов
Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов
Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T19:51
2026-02-21T19:51
россия
трудовые мигранты
мигранты
новости
закон и право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_86da3a805d57d89453ccab360cf97b13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ доступен в думской электронной базе.Ранее депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев сообщил, что в России ужесточат требования к прохождению мигрантами медицинских освидетельствований, чтобы они не могли получать фиктивные справки о здоровье, имея болезни, и разносить инфекции в разных коллективах.В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования (с 90 до 30 дней) и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что изменилось для мигрантов в РоссииВ Госдуме готовят новые законы для мигрантовВ Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139580424_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_f63166a45bf5f91625d2b34a5bde4cc1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, трудовые мигранты, мигранты, новости, закон и право
Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов

В России предложили обязать детей трудовых мигрантов выехать из страны в 18 лет

19:51 21.02.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкСканирование отпечатков пальцев
Сканирование отпечатков пальцев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Дети трудовых мигрантов по достижении 18 лет должны будут выехать из России либо оформить патент. Соответствующий законопроект внес в Госдуму Кабмин. Документ доступен в думской электронной базе.

"По достижении возраста восемнадцати лет указанные лица должны либо выехать из Российской Федерации в течение 30 дней, за исключением случаев, когда имеются иные законные основания для пребывания (проживания) в стране, либо в установленном порядке подать заявление о выдаче патента и оплатить предусмотренный статьей 2271 Кодекса фиксированный авансовый платеж", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

Ранее депутат Государственной думы РФ Леонид Ивлев сообщил, что в России ужесточат требования к прохождению мигрантами медицинских освидетельствований, чтобы они не могли получать фиктивные справки о здоровье, имея болезни, и разносить инфекции в разных коллективах.
В январе председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ГД готовится к внесению новых законов в сфере миграционной политики. Из важных инициатив планируется сокращение срока медосвидетельствования (с 90 до 30 дней) и повышенная уголовная ответственность за подделку документов об отсутствии заболеваний у иностранных граждан.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что изменилось для мигрантов в России
В Госдуме готовят новые законы для мигрантов
В Крыму мигрантам запрещено заниматься 84 родами деятельности
 
РоссияТрудовые мигрантыМигрантыНовостиЗакон и право
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:38Отдых наедине с собой – россияне едут в Ялту и Севастополь
21:16На крымском полуострове увеличат количество саперов
20:51Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
20:39В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
20:16Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
20:01В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
19:51Выехать из страны в 18 лет: в Госдуму внесен проект для детей мигрантов
19:37Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне
19:19Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
18:57Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
18:41Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
18:30Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
18:26Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
18:04РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
17:56Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
17:31На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
17:15ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
17:06Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
16:48В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
16:21Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
Лента новостейМолния