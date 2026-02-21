https://crimea.ria.ru/20260221/vsu-udarili-po-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-1153392744.html

ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор

ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор - РИА Новости Крым, 21.02.2026

ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор

ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T12:51

2026-02-21T12:51

2026-02-21T12:51

всу (вооруженные силы украины)

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153392630_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_73933ca3d5a1ff9eabcb21b13f026747.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория."Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), запорожская область, евгений балицкий, происшествия, новости, новости сво