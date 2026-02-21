https://crimea.ria.ru/20260221/vsu-udarili-po-shkole-v-zaporozhskoy-oblasti---gubernator-1153392744.html
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория."Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
