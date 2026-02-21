Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор - РИА Новости Крым, 21.02.2026
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор - РИА Новости Крым, 21.02.2026
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория."Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
Новости
ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор

ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке - губернатор

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости. ВСУ нанесли удар по школе в запорожской Васильевке, был поврежден фасад здания, осколками посекло школьные автобусы, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Противник вновь совершил вероломный и циничный удар по гражданской инфраструктуре. Под обстрел попал мирный город Васильевка. Целью террористов стала школа - место, где по определению не может быть никаких военных объектов", - написал Балицкий в своем канале на платформе Мах.
По его словам, в результате атаки был поврежден фасад учебного заведения, пострадала прилегающая территория.
"Осколками посекло школьные автобусы. Пострадавших нет", - подчеркнул губернатор.
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияНовостиНовости СВО
 
