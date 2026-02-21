https://crimea.ria.ru/20260221/vsu-byut-po-zhilym-domam-v-energodare--chto-izvestno-1153396475.html
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно - РИА Новости Крым, 21.02.2026
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T17:15
2026-02-21T17:15
2026-02-21T17:15
энергодар
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
происшествия
новости сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_26a5c00e4c909653e44e3492727d5cf8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.По данным мэра, пострадавших и погибших нет. В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле школы № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольДва человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской областиМассированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен
https://crimea.ria.ru/20260220/magate-prosit-kiev-i-moskvu-prekratit-ogon-v-rayone-zaporozhskoy-aes-1153363787.html
энергодар
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/06/1125710169_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_3c447d34fdc974fb9709810c20a58e57.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
энергодар, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, происшествия, новости сво, новости
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
В Энергодаре дроны ВСУ атаковали жилые многоэтажки – мэр