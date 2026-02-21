https://crimea.ria.ru/20260221/vsu-byut-po-zhilym-domam-v-energodare--chto-izvestno-1153396475.html

ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно

ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно - РИА Новости Крым, 21.02.2026

ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно

Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T17:15

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.По данным мэра, пострадавших и погибших нет. В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле школы № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на СевастопольДва человека погибли и трое ранены при ударе ВСУ по Белгородской областиМассированная атака на Запорожскую область – регион частично обесточен

