Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T17:15
2026-02-21T17:15
энергодар
запорожская область
беспилотник (бпла, дрон)
новые регионы россии
происшествия
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.По данным мэра, пострадавших и погибших нет. В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле школы № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв. Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.
энергодар
запорожская область
новые регионы россии
энергодар, запорожская область, беспилотник (бпла, дрон), новые регионы россии, происшествия, новости сво, новости
ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно

В Энергодаре дроны ВСУ атаковали жилые многоэтажки – мэр

17:15 21.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГород Энергодар Запорожской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Энергодаре. Об этом в субботу сообщил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

"Сегодня наблюдается критически высокая дроновая активность в городе. Зафиксировано несколько ударов по жилым домам на Строителей и Курчатова. Прямо сейчас в районе городской администрации зафиксирован удар БПЛА по крыше многоэтажного дома. БПЛА в районе гостиницы "Скиф", - написал он в Telegram.

По данным мэра, пострадавших и погибших нет.
В пятницу губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил об обстреле школы № 4 города Энергодара, где в тот момент находилось около 700 человек — 600 детей и 100 сотрудников. Обошлось без жертв.
Накануне ВСУ нанесли новый удар по трассе Харьков – Симферополь – Ялта в Запорожской области. На дороге поврежден асфальт и бетонные опоры.
