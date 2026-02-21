Рейтинг@Mail.ru
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T11:21
2026-02-21T11:21
ямал
ямало-ненецкий автономный округ
вертолет
авиация
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную транспортную компанию "Ямал".Она уточнила, что обстоятельства происшествия уточняются, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.
ямал
ямало-ненецкий автономный округ
ямал, ямало-ненецкий автономный округ, вертолет, авиация, происшествия, новости
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы

11:21 21.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную транспортную компанию "Ямал".
"Сегодня утром при вылете из поселка Панаевск, Ямальский район, вертолет Ми-8, следовавший в Яр-Сале, совершил вынужденную посадку. Пассажиры и члены экипажа живы", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что обстоятельства происшествия уточняются, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.
ЯмалЯмало-Ненецкий автономный округВертолетАвиацияПроисшествияНовости
 
