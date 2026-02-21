https://crimea.ria.ru/20260221/vertolet-sovershil-vynuzhdennuyu-posadku-na-yamale---passazhiry-i-ekipazh-zhivy-1153391247.html
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
2026-02-21T11:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, пассажиры и члены экипажа живы, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационную транспортную компанию "Ямал".Она уточнила, что обстоятельства происшествия уточняются, за людьми из Салехарда вылетел резервный борт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
