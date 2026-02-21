Рейтинг@Mail.ru
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/v-sibiri-zhenschina-podozhgla-semerykh-muzhchin-v-dome--troe-pogibli-1153393390.html
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
Жительница сибирского села Тубинск подожгла семерных мужчин в доме, где они надолго засиделись со спиртным. Спастись удалось только четверым, ведется следствие. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T13:41
2026-02-21T13:41
сибирь
пожар
поджог
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
республика хакасия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0065a61132971b66885444b2ceda9174.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Жительница сибирского села Тубинск подожгла семерных мужчин в доме, где они надолго засиделись со спиртным. Спастись удалось только четверым, ведется следствие. Об этом сообщило Главное следственное управление России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данным следствия, инцидент произошел в доме на улице Гагарина в селе Тубинск Краснотуранского района, где семеро мужчин собрались еще днем 20 февраля и стали распивать спиртные напитки.Сообщение об обнаружении тел поступило следователям в ночь с 20 на 21 февраля.42-летяя поджигательница задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного сразу несколькими пунктами статьи УК РФ: "убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", уточнили в ведомстве.Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
сибирь
республика хакасия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053215_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_6af5fcff54fecf75f1691526d6774bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сибирь, пожар, поджог, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости, республика хакасия
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли

Сибирячка подожгла семерых мужчин в сельском доме за застольем – спастись удалось четверым

13:41 21.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Жительница сибирского села Тубинск подожгла семерных мужчин в доме, где они надолго засиделись со спиртным. Спастись удалось только четверым, ведется следствие. Об этом сообщило Главное следственное управление России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным следствия, инцидент произошел в доме на улице Гагарина в селе Тубинск Краснотуранского района, где семеро мужчин собрались еще днем 20 февраля и стали распивать спиртные напитки.
"В вечернее время в дом пришла супруга одного из мужчин и в ходе конфликта по поводу чрезмерного употребления сельчанами спиртного облила помещение дома легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. Четверым мужчинам удалось спастись, трое остались в доме из-за сильного опьянения и погибли", – рассказали в СК.
Сообщение об обнаружении тел поступило следователям в ночь с 20 на 21 февраля.
42-летяя поджигательница задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного сразу несколькими пунктами статьи УК РФ: "убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", уточнили в ведомстве.
Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, следствие продолжается.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя
В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн
Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
 
СибирьПожарПоджогПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)НовостиРеспублика Хакасия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
14:07Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
14:02Крымский мост перекрыли
13:59В Севастополе закрыли рейд
13:41В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
13:18Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
13:05Новости СВО: Киев потерял еще 1265 боевиков за сутки
12:51ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
12:29ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
12:05Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
11:55Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США
11:31Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
11:21Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
11:15Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
10:49Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
10:12День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:58Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
09:45Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
09:23Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов
09:15ФСБ: Украина не раз использовала данные из Telegram в военных целях
Лента новостейМолния