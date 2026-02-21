https://crimea.ria.ru/20260221/v-sibiri-zhenschina-podozhgla-semerykh-muzhchin-v-dome--troe-pogibli-1153393390.html
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
Жительница сибирского села Тубинск подожгла семерных мужчин в доме, где они надолго засиделись со спиртным. Спастись удалось только четверым, ведется следствие.
2026-02-21T13:41
2026-02-21T13:41
2026-02-21T13:41
сибирь
пожар
поджог
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
республика хакасия
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Жительница сибирского села Тубинск подожгла семерных мужчин в доме, где они надолго засиделись со спиртным. Спастись удалось только четверым, ведется следствие. Об этом сообщило Главное следственное управление России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данным следствия, инцидент произошел в доме на улице Гагарина в селе Тубинск Краснотуранского района, где семеро мужчин собрались еще днем 20 февраля и стали распивать спиртные напитки.Сообщение об обнаружении тел поступило следователям в ночь с 20 на 21 февраля.42-летяя поджигательница задержана. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного сразу несколькими пунктами статьи УК РФ: "убийство трех лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом", уточнили в ведомстве.Решается вопрос об избрании ей меры пресечения, следствие продолжается.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка ответит за смертельное избиение сожителя В Евпатории парень сжег чужое авто за 1,7 млн Студент колледжа задержан по подозрению в поджоге АЗС в Москве
сибирь
республика хакасия
В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
Сибирячка подожгла семерых мужчин в сельском доме за застольем – спастись удалось четверым