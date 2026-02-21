Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе закрыли рейд - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе закрыли рейд
В Севастополе днем в субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T13:59
2026-02-21T14:02
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе днем в субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, северная сторона, паромы и катера в севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, морской транспорт
В Севастополе закрыли рейд

Рейд в Севастополе перекрыт

13:59 21.02.2026 (обновлено: 14:02 21.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе днем в субботу приостановили рейсы катеров и паромов через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - сказано в сообщении.
Для горожан организована работа автобусов на компенсационных маршрутах. Они отправляются с площадей Нахимова и Захарова, добавили в дептрансе.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
