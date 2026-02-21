https://crimea.ria.ru/20260221/v-sevastopole-provedut-raskopki-u-zhilogo-kvartala-1153291765.html
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T20:39
2026-02-21T20:39
2026-02-21T20:39
севастополь
археология в крыму
археология
историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"
раскопки
новости севастополя
культура
история
крым в истории: секреты, факты, фото
искусство
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного историко-археологического музея-заповедника, который организует и проведет раскопки.В музее уточнили, что работать эта экспедиция будет на Античной дороге, ведущей к новому фондохранилищу, которое вошло в состав музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2024-м году. Речь идет о территории вблизи нового жилого квартала на Античном проспекте.Осенью 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на месте виноградников древних греков, так называемой хоры античного Херсонеса, примыкающей к дороге на Античном проспекте, после археологических исследований будет создан новый историко-культурный променад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьники раскрывают тайны древности"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
В Севастополе к 200-летию с начала раскопок в Херсонесе пройдет археологическая экспедиция