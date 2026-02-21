https://crimea.ria.ru/20260221/v-sevastopole-provedut-raskopki-u-zhilogo-kvartala-1153291765.html

В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала

В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала - РИА Новости Крым, 21.02.2026

В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала

В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T20:39

севастополь

археология в крыму

археология

историко-археологический музей-заповедник "херсонес таврический"

раскопки

новости севастополя

культура

история

крым в истории: секреты, факты, фото

искусство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119212174_0:93:900:599_1920x0_80_0_0_ab2b7629a39c5a18a9b877824003e556.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного историко-археологического музея-заповедника, который организует и проведет раскопки.В музее уточнили, что работать эта экспедиция будет на Античной дороге, ведущей к новому фондохранилищу, которое вошло в состав музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2024-м году. Речь идет о территории вблизи нового жилого квартала на Античном проспекте.Осенью 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на месте виноградников древних греков, так называемой хоры античного Херсонеса, примыкающей к дороге на Античном проспекте, после археологических исследований будет создан новый историко-культурный променад.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму школьники раскрывают тайны древности"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детейВ Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты

севастополь

2026

Новости

