В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала
В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T20:39
2026-02-21T20:39
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/01/1119212174_0:93:900:599_1920x0_80_0_0_ab2b7629a39c5a18a9b877824003e556.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного историко-археологического музея-заповедника, который организует и проведет раскопки.В музее уточнили, что работать эта экспедиция будет на Античной дороге, ведущей к новому фондохранилищу, которое вошло в состав музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2024-м году. Речь идет о территории вблизи нового жилого квартала на Античном проспекте.Осенью 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на месте виноградников древних греков, так называемой хоры античного Херсонеса, примыкающей к дороге на Античном проспекте, после археологических исследований будет создан новый историко-культурный променад.
В Севастополе проведут раскопки у жилого квартала

В Севастополе к 200-летию с начала раскопок в Херсонесе пройдет археологическая экспедиция

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В Севастополе к 200-летию с начала раскопок на территории античного полиса Херсонес Таврический пройдет новая археологическая экспедиция. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного историко-археологического музея-заповедника, который организует и проведет раскопки.
"В 2027 году музей-заповедник организует собственную научно-археологическую экспедицию, посвященную 200-летию с начала раскопок в Херсонесе в 1827 году", – сообщили в учреждении.
В музее уточнили, что работать эта экспедиция будет на Античной дороге, ведущей к новому фондохранилищу, которое вошло в состав музея-заповедника "Херсонес Таврический" в 2024-м году. Речь идет о территории вблизи нового жилого квартала на Античном проспекте.
"В рамках археологических изысканий будут не только исследованы и музеефицированы уникальные памятники хоры Херсонеса, но и проведено благоустройство территории и создан археологический бульвар, который станет рекреационной зоной для жителей микрорайона, севастопольцев и гостей города", – добавили в музее.
Осенью 2025 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что на месте виноградников древних греков, так называемой хоры античного Херсонеса, примыкающей к дороге на Античном проспекте, после археологических исследований будет создан новый историко-культурный променад.
В Крыму школьники раскрывают тайны древности
"Херсонес Таврический" открыл исследовательский центр для детей
В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты
 
