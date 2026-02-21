Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Ситуация на дорогах Крыма
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
14-летний ребенок погиб и 18-летний юноша пострадал в ДТП в Севастополе. Детей на обочине сбила иномарка. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и 18-летний юноша пострадал в ДТП в Севастополе. Детей на обочине сбила иномарка. Об этом сообщили в городской полиции.Инцидент произошел в субботу около 18:00 на трассе Ялта – Севастополь.Проверка не показала признаков опьянения у водителя. Сейчас на месте ДТП работает экипаж отдельного батальона ДПС. Работает следственно-оперативная группа.Прокуратура Севастополя проведение проверки по данному факту и принятие процессуального решения.
Новости
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине

В Севастополе иномарка наехала на двух подростков на обочине – погиб 14-летний мальчик

20:01 21.02.2026 (обновлено: 20:19 21.02.2026)
 
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
© Полиция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и 18-летний юноша пострадал в ДТП в Севастополе. Детей на обочине сбила иномарка. Об этом сообщили в городской полиции.
Инцидент произошел в субботу около 18:00 на трассе Ялта – Севастополь.
"35-летний водитель Honda неправильно выбрал безопасную скорость движения, совершил выезд на обочину, где произвел наезд на стоящих у мопеда парней 14 и 18 лет. В результате аварии 14-летний подросток погиб до прибытия скорой медицинской помощи, а 18-летний молодой человек получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Проверка не показала признаков опьянения у водителя.
Сейчас на месте ДТП работает экипаж отдельного батальона ДПС. Работает следственно-оперативная группа.
Прокуратура Севастополя проведение проверки по данному факту и принятие процессуального решения.
"На место происшествия для координации действий следственных органов и экстренных служб выехал заместитель прокурора Нахимовского района города Севастополя Юрий Зимовнов", - уточнили в надзорном ведомстве.
