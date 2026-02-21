https://crimea.ria.ru/20260221/v-sevastopole-inomarka-nasmert-sbila-rebenka-na-obochine-1153400195.html
В Севастополе иномарка насмерть сбила ребенка на обочине
14-летний ребенок погиб и 18-летний юноша пострадал в ДТП в Севастополе. Детей на обочине сбила иномарка. Об этом сообщили в городской полиции. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. 14-летний ребенок погиб и 18-летний юноша пострадал в ДТП в Севастополе. Детей на обочине сбила иномарка. Об этом сообщили в городской полиции.Инцидент произошел в субботу около 18:00 на трассе Ялта – Севастополь.Проверка не показала признаков опьянения у водителя. Сейчас на месте ДТП работает экипаж отдельного батальона ДПС. Работает следственно-оперативная группа.Прокуратура Севастополя проведение проверки по данному факту и принятие процессуального решения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
20:01 21.02.2026 (обновлено: 20:19 21.02.2026)