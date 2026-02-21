В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных

https://crimea.ria.ru/20260221/v-krymu-nazvali-novye-redkie-i-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-1153395750.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем канале на платформе MAX со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.Самыми популярными именами для малышей-мальчиков в Крыму за минувшую неделю стали Марк, Кирилл, Максим, Мирон, Дмитрий, Арсен и Эльдар.Аналогичный список для малюток-девочек за неделю пополнился именами Мария, Кира, Софья, София, Ева, Аделина, Сафие, Амина, Эмилия, Валерия, Полина, Ульяна и Айлин.По словам сотрудников департамента ЗАГС, выбор таких имен как правило становится данью уважения к старшим родственникам – родителям, бабушкам или дедушкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройняВ Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленкиСемьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем канале на платформе MAX со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.
"Среди других редких имен, выбранных родителями, оказались: Рафаэль, Патрисия, Джихан, Мирабель, Эссана, Беян, Гордей, Антоний", – добавили в ведомстве.
Самыми популярными именами для малышей-мальчиков в Крыму за минувшую неделю стали Марк, Кирилл, Максим, Мирон, Дмитрий, Арсен и Эльдар.
Аналогичный список для малюток-девочек за неделю пополнился именами Мария, Кира, Софья, София, Ева, Аделина, Сафие, Амина, Эмилия, Валерия, Полина, Ульяна и Айлин.
"Интересно, что в этот период также были актуальны имена, популярные в 60 – 70-х годах прошлого века, такие как Надежда, Вера, Елена, Татьяна, Анатолий, Степан и Григорий. Отмечено и двойное имя Эмир-Али", – отметили в минюсте.
По словам сотрудников департамента ЗАГС, выбор таких имен как правило становится данью уважения к старшим родственникам – родителям, бабушкам или дедушкам.
