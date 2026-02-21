https://crimea.ria.ru/20260221/v-krymu-nazvali-novye-redkie-i-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-1153395750.html

В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных

В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных - РИА Новости Крым, 21.02.2026

В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных

Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T16:48

2026-02-21T16:48

2026-02-21T16:48

крым

рождаемость

дети

семья

демография

минюст крыма

новости крыма

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/11/1125413172_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_719fe4ab78d9ee36932cef47ed6315ca.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем канале на платформе MAX со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.Самыми популярными именами для малышей-мальчиков в Крыму за минувшую неделю стали Марк, Кирилл, Максим, Мирон, Дмитрий, Арсен и Эльдар.Аналогичный список для малюток-девочек за неделю пополнился именами Мария, Кира, Софья, София, Ева, Аделина, Сафие, Амина, Эмилия, Валерия, Полина, Ульяна и Айлин.По словам сотрудников департамента ЗАГС, выбор таких имен как правило становится данью уважения к старшим родственникам – родителям, бабушкам или дедушкам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год родились 204 двойни и одна тройняВ Крыму при выписке из роддомов будут вручать игрушки и пеленкиСемьи студентов смогут получать отдельные комнаты в общежитиях

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, рождаемость, дети, семья, демография, минюст крыма, новости крыма, общество