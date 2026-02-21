Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных - РИА Новости Крым, 21.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260221/v-krymu-nazvali-novye-redkie-i-samye-populyarnye-imena-novorozhdennykh-1153395750.html
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных - РИА Новости Крым, 21.02.2026
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем канале на платформе MAX со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.Самыми популярными именами для малышей-мальчиков в Крыму за минувшую неделю стали Марк, Кирилл, Максим, Мирон, Дмитрий, Арсен и Эльдар.Аналогичный список для малюток-девочек за неделю пополнился именами Мария, Кира, Софья, София, Ева, Аделина, Сафие, Амина, Эмилия, Валерия, Полина, Ульяна и Айлин.По словам сотрудников департамента ЗАГС, выбор таких имен как правило становится данью уважения к старшим родственникам – родителям, бабушкам или дедушкам.
крым, рождаемость, дети, семья, демография, минюст крыма, новости крыма, общество
В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных

В Крыму новорожденным дают имена Ситмер и Девора - минюст

16:48 21.02.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферопольский клинический родильный дом №2
Симферопольский клинический родильный дом №2 - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Самыми редкими именами для новорожденных в Крыму на минувшей неделе стали Ситмер и Девора, а самыми популярными – Артем и Вероника. Об этом сообщает пресс-служба минюста республики в своем канале на платформе MAX со ссылкой на статистику департамента ЗАГС.
"Среди других редких имен, выбранных родителями, оказались: Рафаэль, Патрисия, Джихан, Мирабель, Эссана, Беян, Гордей, Антоний", – добавили в ведомстве.
Самыми популярными именами для малышей-мальчиков в Крыму за минувшую неделю стали Марк, Кирилл, Максим, Мирон, Дмитрий, Арсен и Эльдар.
Аналогичный список для малюток-девочек за неделю пополнился именами Мария, Кира, Софья, София, Ева, Аделина, Сафие, Амина, Эмилия, Валерия, Полина, Ульяна и Айлин.

"Интересно, что в этот период также были актуальны имена, популярные в 60 – 70-х годах прошлого века, такие как Надежда, Вера, Елена, Татьяна, Анатолий, Степан и Григорий. Отмечено и двойное имя Эмир-Али", – отметили в минюсте.

По словам сотрудников департамента ЗАГС, выбор таких имен как правило становится данью уважения к старшим родственникам – родителям, бабушкам или дедушкам.
