Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале

2026-02-21T07:24

новости

байкал

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

китай

россия

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области.В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Председатель СК России Александр Бастрыкин в пятницу потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале.Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

