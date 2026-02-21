Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области.В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Председатель СК России Александр Бастрыкин в пятницу потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале.Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале

Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале - СК

07:24 21.02.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области.
В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.

"Личности всех восьми человек, которые утонули в машине на Байкале, установлены следствием", - говорится в сообщении.

СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.
Председатель СК России Александр Бастрыкин в пятницу потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале.
Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
