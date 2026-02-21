https://crimea.ria.ru/20260221/ustanovleny-lichnosti-vsekh-vosmerykh-utonuvshikh-v-mashine-na-baykale-1153389036.html
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T07:24
2026-02-21T07:24
2026-02-21T07:24
новости
байкал
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
китай
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153388921_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_34162222bbf16dc57e706a1019fe9797.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Личности всех восьми человек, утонувших в машине на Байкале, установили, пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по Иркутской области.В пятницу вблизи мыса Хобой на Байкале "УАЗ" ушел под лед. В машине была группа из Китая: восемь человек и водитель автомобиля. Один человек спасся, тела семи погибших ранее обнаружили в воде при обследовании места происшествия с помощью подводных камер. Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной три метра. Глубина в месте происшествия составляет 18 метров.СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.Председатель СК России Александр Бастрыкин в пятницу потребовал доклад о расследовании происшествия на Байкале.Генконсульство КНР в Иркутске оповестили о произошедшем. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/sredi-provalivshikhsya-pod-led-na-baykale-lyudey-byl-rebenok-1153383825.html
байкал
китай
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153388921_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9ec8035bda3b6b4c0cb328513a92221f.jpg
Кадры с места, где машина ушла под лед Байкала
Прокуратура показала ушедшую под лед Байкала машину, в которой погибли 7 туристов из КНР и водитель
2026-02-21T07:24
true
PT0M35S
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, байкал, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), китай, россия
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале
Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале - СК