https://crimea.ria.ru/20260221/umer-akter-iz-seriala-realnye-patsany-1153390909.html
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру". РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T10:49
2026-02-21T10:49
2026-02-21T10:49
утраты
кино
театр
россия
культура
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153390798_0:66:603:405_1920x0_80_0_0_5912df56eaa427be86f81120c457691e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру"."Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".У Михаила остались четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153390798_0:10:603:462_1920x0_80_0_0_7e6dde79d2f088c93217b9e3044ce9a1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
утраты, кино, театр, россия, культура, новости
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин умер в возрасте 50 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым.
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала
"Кино-театр.ру".
"Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.
Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".
Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".
У Михаила остались четверо детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.