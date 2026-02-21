Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
https://crimea.ria.ru/20260221/umer-akter-iz-seriala-realnye-patsany-1153390909.html
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Умер актер из сериала "Реальные пацаны" - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру". РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру"."Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".У Михаила остались четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Умер актер из сериала "Реальные пацаны"

Актер из сериала "Реальные пацаны" Михаил Синтин умер в возрасте 50 лет

10:49 21.02.2026
 
© СоцсетиМихаил Синтин
Михаил Синтин
© Соцсети
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Актер и театральный критик Михаил Синтин скончался 20 февраля в возрасте 50 лет, следует из данных портала "Кино-театр.ру".
"Годы жизни Михаила Синтина: 05.09.1975 - 20.02.2026", - указывается на портале.
Михаил Синтин стал известен по работе в таких сериалах, как "Женская версия", "Реальные пацаны", "Чего хотят женщины".
Как сообщает Национальная служба новостей, где Синтин работал с 2021 года, он оставил актерскую карьеру после тяжелой болезни и пришел работать на радио. Там он стал театральным обозревателем и критиком, а в 2024 году основал авторскую передачу "Вешалка Синтина".
У Михаила остались четверо детей.
Лента новостейМолния