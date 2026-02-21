https://crimea.ria.ru/20260221/ultimatum-kievu-i-mazut-na-kubani--glavnoe-za-den-1153401194.html

Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день

Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день

Ультиматум Киеву и мазут на Кубани – главное за день

Россия пригрозила Южной Корее из-за информации о готовности оказывать военную помощь Киеву по инициативе НАТО. Венгрия и Словакия поставили Украине... РИА Новости Крым, 21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Россия пригрозила Южной Корее из-за информации о готовности оказывать военную помощь Киеву по инициативе НАТО. Венгрия и Словакия поставили Украине энергетический ультиматум с требованием возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба". Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне и ввел 15% пошлины против всех стран мира. На Кубани шторм снова выбросил на побережье мазут, за день убрали сотню мешков мусора и нефтепродуктов. В Крыму необычно проводили Масленицу, угощая не только гигантским блином, но и чучелом зимы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.РФ пригрозила Южной КорееПрисоединение Южной Кореи к инициативе НАТО по поддержке Украины нанесет непоправимый ущерб ее отношениям с Россией, которая ответит на этот шаг, в том числе асимметричными мерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Венгрия и Словакия объявили Украине ультиматумСловакия, а вслед за ней и Венгрия, пообещали прекратить подавать на Украину электроэнергию, если транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" не будет Киевом возобновлен.Сперва в субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава "не может принять словацко-украинские отношения как односторонний билет, выгодный только для Украины". А после премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал, если потребуется, тоже применить "эту третью контрмеру".Новые указы ТрампаПрезидент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации с попаданием стоков в реку Потомак.Также в этот день американский лидер подписал очередной указ о введении импортных пошлин 10% в отношении всех стран мира, а после увеличил их до 15%, не взирая на решение Верховного суда США о незаконности большинства вводимых им торговых тарифов.Шторм на Кубани выбросил на берег мазутВ Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края шторм выбросил на побережье прошлогодний мазут, попавший в море после крушения танкеров в Керченском проливе. К уборке привлекли спасателей МЧС, подключились и волонтеры.По информации оперативного штаба Кубани, за день на берегу собрали до сотни мешков с фрагментами нефтепродуктов и штормовым мусором.В Крыму с царь-блином проводили МасленицуВ Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму необычно проводили Масленицу. Организаторы праздника впервые приготовили для гостей парка гигантский блин, на который ушло 100 яиц и десятки литров молока, а чучело зимы, из соломы и лепешек, скормили бегемоту Фриде.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Новости

