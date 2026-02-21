https://crimea.ria.ru/20260221/trekhletnyaya-devochka-ranena-pri-atake-vsu-v-belgorodskoy-oblasti-1153401815.html
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
новости сво
дети
атаки всу
вячеслав гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка и мужчина пострадали при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в районе хутора Красиво Борисовского округа.Ранее в субботу боевики нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области. Были повреждены жилые дома и многоэтажки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в УдмуртииАтака ВСУ на Краснодар – ранен мужчинаСледком расследует дело о гибели мужчины при атаке ВСУ на Севастополь
белгородская область
Новости
