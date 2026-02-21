Рейтинг@Mail.ru
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области
Трехлетняя девочка и мужчина пострадали при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T22:44
2026-02-21T22:50
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
новости сво
дети
атаки всу
вячеслав гладков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка и мужчина пострадали при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в районе хутора Красиво Борисовского округа.Ранее в субботу боевики нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области. Были повреждены жилые дома и многоэтажки.
белгородская область
Трехлетняя девочка ранена при атаке ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области трехлетняя девочка ранена при атаке украинского дрона

22:44 21.02.2026 (обновлено: 22:50 21.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Трехлетняя девочка и мужчина пострадали при атаке украинского дрона по автомобилю в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Дрон ВСУ атаковал гражданскую машину в районе хутора Красиво Борисовского округа.
"Мужчину и трехлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания помощи пострадавшие будут переведены в медицинские учреждения Белгорода", - написал он в Telegram.
Ранее в субботу боевики нанесли массированный удар по Энергодару в Запорожской области. Были повреждены жилые дома и многоэтажки.
