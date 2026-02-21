Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира

Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира на 150 дней

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.
Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.

"Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени (08.01 мск - ред.)", - говорится в заявлении Белого дома.

