Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T11:15
2026-02-21T11:15
2026-02-21T11:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира на 150 дней
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.
"Для меня большая честь объявить, что я только что подписал из Овального кабинета указ о глобальной пошлине 10% на все страны, который вступит в силу почти немедленно", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
В пятницу Верховный суд США признал
, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.
В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.
Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.
"Указ вводит на срок 150 дней 10-процентную адвалорную импортную пошлину на товары, ввозимые в Соединенные Штаты. Временная импортная пошлина вступит в силу 24 февраля в 00.01 по восточному стандартному времени (08.01 мск - ред.)", - говорится в заявлении Белого дома.
