Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира

Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира. РИА Новости Крым, 21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о введении импортных пошлин в 10% в отношении всех стран мира.В пятницу Верховный суд США признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, на основании которого Трамп вводил импортные пошлины, не позволяет ему этого делать. Президент США назвал это решение суда позором и отметил, что у него есть запасной план.В ответ на решение Верховного суда Трамп заявил, что все пошлины, мотивированные национальной безопасностью, остаются в силе. Он добавил, что вскоре подпишет указ о введении глобальной пошлины в 10% сверх уже действующих и сообщил, что ряд торговых соглашений США с другими странами будет пересмотрен из-за вердикта суда.Новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, вступят в силу 24 февраля и будут действовать 150 дней, заявил Белый дом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

