Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
Президент США Дональд Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%. Так он ответил на решение... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%. Так он ответил на решение Верховного суда Штатов, пишет РИА Новости.Верховный суд США накануне признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту.
Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов

Трамп заявил о повышении ранее введенных пошлин для всех стран до 15%

20:16 21.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%. Так он ответил на решение Верховного суда Штатов, пишет РИА Новости.
Верховный суд США накануне признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.
"Я, как президент США, незамедлительно повышаю глобальную пошлину в размере 10% для стран, многие из которых десятилетиями "обдирали" США без всякой расплаты (пока не появился я!), до полностью допустимого и юридически проверенного уровня в 15%", – написал он в Truth Social.
Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту.
