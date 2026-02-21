https://crimea.ria.ru/20260221/tramp-povysil-poshliny-dlya-vsekh-stran-do-15-protsentov-1153399883.html
Трамп повысил пошлины для всех стран до 15 процентов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил о "незамедлительном" повышении введенных им ранее импортных пошлин против всех стран мира до 15%. Так он ответил на решение Верховного суда Штатов, пишет РИА Новости.Верховный суд США накануне признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Приграничье США станет зоной перманентных боевых действий – прогнозОбещать – не значит сделать: топ громких и невыполненных обещаний ТрампаПочему США отвернулись от Европы – мнение
