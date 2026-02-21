https://crimea.ria.ru/20260221/tramp-obyavil-chrezvychaynoe-polozhenie-v-vashingtone-1153399422.html

Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T19:37

2026-02-21T19:37

2026-02-21T19:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе.Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее тоже объявила чрезвычайную ситуацию и запросила помощь у Белого дома.Река Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что пока президент США Дональд Трамп с головой ушел в геополитику, внутри Штатов распаляется инфраструктурный кризис. И разлив канализации - яркий тому пример. По его словам, очередное усугубление ситуации произошло месяц назад, когда недалеко от Вашингтона случился масштабный прорыв канализационных труб, в результате 240 миллионов галлонов – почти миллиард литров – сточных вод оказались в реке Потомак. Все это время рабочие латали сети, чтобы остановить стоки, однако нужно еще 600 миллионов долларов на модернизацию в штате старой инфраструктуры, отметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

