Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак.
21.02.2026
2026-02-21T19:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе.Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее тоже объявила чрезвычайную ситуацию и запросила помощь у Белого дома.Река Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что пока президент США Дональд Трамп с головой ушел в геополитику, внутри Штатов распаляется инфраструктурный кризис. И разлив канализации - яркий тому пример. По его словам, очередное усугубление ситуации произошло месяц назад, когда недалеко от Вашингтона случился масштабный прорыв канализационных труб, в результате 240 миллионов галлонов – почти миллиард литров – сточных вод оказались в реке Потомак. Все это время рабочие латали сети, чтобы остановить стоки, однако нужно еще 600 миллионов долларов на модернизацию в штате старой инфраструктуры, отметил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне

В Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение после разлива канализации

19:37 21.02.2026
 
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Вашингтоне после разлива канализации и попадания стоков в реку Потомак. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Всего в 15 километрах от Белого дома в результате прорыва канализации 19 января в реку попало до 900 тысяч тонн сточных вод. Администрация США предупредила об экологической катастрофе.
"Трамп одобрил объявление чрезвычайного положения в округе Колумбия", - говорится в сообщении.
Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер ранее тоже объявила чрезвычайную ситуацию и запросила помощь у Белого дома.
Река Потомак проходит через центр столичного региона США, разделяя штаты Мэриленд, Вирджинию и город Вашингтон. Канализация не сливается в Потомак с 9 февраля, успокоили местные власти.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков отметил, что пока президент США Дональд Трамп с головой ушел в геополитику, внутри Штатов распаляется инфраструктурный кризис. И разлив канализации - яркий тому пример.
По его словам, очередное усугубление ситуации произошло месяц назад, когда недалеко от Вашингтона случился масштабный прорыв канализационных труб, в результате 240 миллионов галлонов – почти миллиард литров – сточных вод оказались в реке Потомак. Все это время рабочие латали сети, чтобы остановить стоки, однако нужно еще 600 миллионов долларов на модернизацию в штате старой инфраструктуры, отметил эксперт.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
