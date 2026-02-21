Рейтинг@Mail.ru
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США
Переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T11:55
2026-02-21T11:55
новости
мнения
малек дудаков
политика
дональд трамп
сша
пошлина
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Накануне Верховный суд США признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.Примечательно, что за принятие судьбоносного решения выступили шесть судей, включая двоих назначенных на пост самим Трампом, отметил политолог."Причем самый первый судья Трампа, которого республиканцы предложили кандидатом в Верховный суд в 2017 году, Нил Горсуч, еще и выкатил 46-страничное объяснение того, как президент нарушил конституцию", – написал Дудаков.Хотя в Верховном суде США республиканское большинство, консервативные судьи там считают себя "ориджиналистами", то есть приверженцами буквальной трактовки конституции, "а в ней... черным по белому говорится – вопросы торговли находятся в введении конгресса", добавил он.А потому, по мнению американиста, принятое судом решение во многом было ожидаемым.Дудаков считает, что теперь юристы Трампа будут всячески пытаться убедить нижестоящие суды не заставлять вернуть 300 млрд долларов, заработанные благодаря введению тарифов, в противном случае выглядеть это будет совсем унизительно.Но главный удар в этой области уже нанесен, чем теперь непременно воспользуются в мире, чтобы противостоять США в торговой сфере и не только, считает политолог.У Белого дома, однако, сохраняются возможности вводить новые пошлины альтернативными методами, добавил он."Но там уже будут действовать ограничения на размер тарифов и срок их действия без отмашки Конгресса. А законодатели не хотят их согласовывать, учитывая непопулярность пошлин", – резюмировал эксперт.
новости, мнения, малек дудаков, политика, дональд трамп, сша, пошлина
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США

Переговорной позиции Белого дома нанесен сильнейший удар судом – американист

11:55 21.02.2026
 
© REUTERS / @realDonaldTrumpДональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле
Дональд Трамп сидит рядом с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом, наблюдая за военной операцией США в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© REUTERS / @realDonaldTrump
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне Верховный суд США признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.
"Судебный переворот против Трампа", – такую оценку произошедшему дал Дудаков в комментарии, который опубликовал в своем Telegrаm-канале.
Примечательно, что за принятие судьбоносного решения выступили шесть судей, включая двоих назначенных на пост самим Трампом, отметил политолог.
"Причем самый первый судья Трампа, которого республиканцы предложили кандидатом в Верховный суд в 2017 году, Нил Горсуч, еще и выкатил 46-страничное объяснение того, как президент нарушил конституцию", – написал Дудаков.
Хотя в Верховном суде США республиканское большинство, консервативные судьи там считают себя "ориджиналистами", то есть приверженцами буквальной трактовки конституции, "а в ней... черным по белому говорится – вопросы торговли находятся в введении конгресса", добавил он.
А потому, по мнению американиста, принятое судом решение во многом было ожидаемым.
Дудаков считает, что теперь юристы Трампа будут всячески пытаться убедить нижестоящие суды не заставлять вернуть 300 млрд долларов, заработанные благодаря введению тарифов, в противном случае выглядеть это будет совсем унизительно.
Но главный удар в этой области уже нанесен, чем теперь непременно воспользуются в мире, чтобы противостоять США в торговой сфере и не только, считает политолог.
"Переговорной позиции Белого дома теперь нанесен сильнейший удар. И этим сходу будут пользоваться все на мировой арене – будь то Канада, Британия, Евросоюз или Китай", – уверен Дудаков.
У Белого дома, однако, сохраняются возможности вводить новые пошлины альтернативными методами, добавил он.
"Но там уже будут действовать ограничения на размер тарифов и срок их действия без отмашки Конгресса. А законодатели не хотят их согласовывать, учитывая непопулярность пошлин", – резюмировал эксперт.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
11:15
Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
Какую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнение
Откажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
 
