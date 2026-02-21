https://crimea.ria.ru/20260221/sudebnyy-perevorot-protiv-trampa-chto-sprovotsiroval-verkhovnyy-sud-ssha-1153391719.html
Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.Накануне Верховный суд США признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.Примечательно, что за принятие судьбоносного решения выступили шесть судей, включая двоих назначенных на пост самим Трампом, отметил политолог."Причем самый первый судья Трампа, которого республиканцы предложили кандидатом в Верховный суд в 2017 году, Нил Горсуч, еще и выкатил 46-страничное объяснение того, как президент нарушил конституцию", – написал Дудаков.Хотя в Верховном суде США республиканское большинство, консервативные судьи там считают себя "ориджиналистами", то есть приверженцами буквальной трактовки конституции, "а в ней... черным по белому говорится – вопросы торговли находятся в введении конгресса", добавил он.А потому, по мнению американиста, принятое судом решение во многом было ожидаемым.Дудаков считает, что теперь юристы Трампа будут всячески пытаться убедить нижестоящие суды не заставлять вернуть 300 млрд долларов, заработанные благодаря введению тарифов, в противном случае выглядеть это будет совсем унизительно.Но главный удар в этой области уже нанесен, чем теперь непременно воспользуются в мире, чтобы противостоять США в торговой сфере и не только, считает политолог.У Белого дома, однако, сохраняются возможности вводить новые пошлины альтернативными методами, добавил он."Но там уже будут действовать ограничения на размер тарифов и срок их действия без отмашки Конгресса. А законодатели не хотят их согласовывать, учитывая непопулярность пошлин", – резюмировал эксперт.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – экспертКакую роль сыграет Россия в торговой войне Китая и США - мнениеОткажется ли Индия от российской нефти после сделки с США – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Переговорной позиции Белого дома в торговой сфере на мировой арене нанесен сильнейший удар решением Верховного суда США по тарифам, и теперь этим воспользуется Евросоюз и не только, чтобы противостоять американскому президенту Дональду Трампу. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков.
Накануне Верховный суд США признал большинство тарифов, введенных президентом США Дональдом Трампом в отношении многих стран мира в торговой сфере, нарушающими американскую конституцию, то есть незаконными.
"Судебный переворот против Трампа", – такую оценку произошедшему дал Дудаков в комментарии, который опубликовал в своем Telegrаm-канале.
Примечательно, что за принятие судьбоносного решения выступили шесть судей, включая двоих назначенных на пост самим Трампом, отметил политолог.
"Причем самый первый судья Трампа, которого республиканцы предложили кандидатом в Верховный суд в 2017 году, Нил Горсуч, еще и выкатил 46-страничное объяснение того, как президент нарушил конституцию", – написал Дудаков.
Хотя в Верховном суде США республиканское большинство, консервативные судьи там считают себя "ориджиналистами", то есть приверженцами буквальной трактовки конституции, "а в ней... черным по белому говорится – вопросы торговли находятся в введении конгресса", добавил он.
А потому, по мнению американиста, принятое судом решение во многом было ожидаемым.
Дудаков считает, что теперь юристы Трампа будут всячески пытаться убедить нижестоящие суды не заставлять вернуть 300 млрд долларов, заработанные благодаря введению тарифов, в противном случае выглядеть это будет совсем унизительно.
Но главный удар в этой области уже нанесен, чем теперь непременно воспользуются в мире, чтобы противостоять США в торговой сфере и не только, считает политолог.
"Переговорной позиции Белого дома теперь нанесен сильнейший удар. И этим сходу будут пользоваться все на мировой арене – будь то Канада, Британия, Евросоюз или Китай", – уверен Дудаков.
У Белого дома, однако, сохраняются возможности вводить новые пошлины альтернативными методами, добавил он.
"Но там уже будут действовать ограничения на размер тарифов и срок их действия без отмашки Конгресса. А законодатели не хотят их согласовывать, учитывая непопулярность пошлин", – резюмировал эксперт.
