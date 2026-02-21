Рейтинг@Mail.ru
Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе" - РИА Новости Крым, 21.02.2026
https://crimea.ria.ru/20260221/spasateli-podnyali-so-dna-baykala-tela-vsekh-pogibshikh-v-uaze-1153391933.html
Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе" - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
Водолазы извлекли из воды тела всех погибших в автомобиле "УАЗ", который провалился под лед на Байкале накануне днем, перевозя группу иностранных туристов. Об... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T13:18
2026-02-21T13:21
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153393124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9478f051dca1ce70dd3f9cba8c4ce0a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Водолазы извлекли из воды тела всех погибших в автомобиле "УАЗ", который провалился под лед на Байкале накануне днем, перевозя группу иностранных туристов. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.На месте работали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, операцию по поиску и подъему погибших производили пять водолазов и два спасателя."УАЗ" с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры.СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Байкале машина ушла под лед – погибли два человекаЕще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
иркутская область
байкал
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Водолазы извлекли из воды тела всех погибших в автомобиле "УАЗ", который провалился под лед на Байкале накануне днем, перевозя группу иностранных туристов. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.
На месте работали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, операцию по поиску и подъему погибших производили пять водолазов и два спасателя.
"Тела восьми человек, утонувших в Байкале во время поездки по льду на УАЗе, извлечены", - говорится в сообщении.
"УАЗ" с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.
Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.
Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры.
СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
