Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
2026-02-21T13:18
2026-02-21T13:18
2026-02-21T13:21
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Водолазы извлекли из воды тела всех погибших в автомобиле "УАЗ", который провалился под лед на Байкале накануне днем, перевозя группу иностранных туристов. Об этом сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по Иркутской области.На месте работали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. По данным ведомства, операцию по поиску и подъему погибших производили пять водолазов и два спасателя."УАЗ" с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры.СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Байкале машина ушла под лед – погибли два человекаЕще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
