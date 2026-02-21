Рейтинг@Mail.ru
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/spasateli-nashli-mesto-krusheniya-vertoleta-v-priamure-i-tela-trekh-pogibshikh-1153389601.html
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T08:10
2026-02-21T08:10
приамурье
вертолет
авиация
авиакатастрофа
происшествия
крушение вертолета
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111769/20/1117692001_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_80b53eda23b5203f2eb5fe476e8481dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона.Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/na-bortu-propavshego-v-priamure-vertoleta-byli-sotrudniki-sk-i-politsii-1153367480.html
приамурье
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111769/20/1117692001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b46c8d36bd7110623e28bf2b1307a324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приамурье, вертолет, авиация, авиакатастрофа, происшествия, крушение вертолета, россия, новости
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших

Спасатели в Приамурье нашли место крушения вертолета и тела трех погибших

08:10 21.02.2026
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото
Вертолет Robinson R66 turbine. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона.
"В ходе поисково-спасательной операции обнаружено место крушения воздушного судна и тела трех погибших", - говорится в сообщении.
Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Спасатели МЧС России перед отправлением на поиски вертолета Robinson, пропавшего в Амурской области
Вчера, 10:48
На борту пропавшего в Приамурье вертолета были сотрудники СК и полиции
 
ПриамурьеВертолетАвиацияАвиакатастрофаПроисшествияКрушение вертолетаРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:397 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
08:10Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
07:4611 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
07:3517 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:31Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:24Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале 0:35
07:15От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
07:004 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
00:01Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:44Рейд в Севастополе открыли
23:29Губернаторы будут нести прямую ответственность за детский отдых - закон
23:18Ветераны СВО могут взять 35 дней отпуска без сохранения зарплаты - закон
23:07В Севастополе отбой воздушной тревоги
23:04Операторы будут прерывать связь по требованию ФСБ - Путин подписал закон
22:32Атаки ВСУ на Севастополь и трагедия на озере Байкал – главное за день
22:05Атака ВСУ на Краснодар – ранен мужчина
21:54Над Севастополем сбили две воздушные цели
21:52Трамп вынужден лавировать в вопросе антироссийских санкций – эксперт
21:41Обломки дрона ВСУ упали в частном секторе в Краснодаре
Лента новостейМолния