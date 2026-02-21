https://crimea.ria.ru/20260221/spasateli-nashli-mesto-krusheniya-vertoleta-v-priamure-i-tela-trekh-pogibshikh-1153389601.html
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T08:10
2026-02-21T08:10
2026-02-21T08:10
приамурье
вертолет
авиация
авиакатастрофа
происшествия
крушение вертолета
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111769/20/1117692001_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_80b53eda23b5203f2eb5fe476e8481dc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона.Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260220/na-bortu-propavshego-v-priamure-vertoleta-byli-sotrudniki-sk-i-politsii-1153367480.html
приамурье
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111769/20/1117692001_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b46c8d36bd7110623e28bf2b1307a324.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приамурье, вертолет, авиация, авиакатастрофа, происшествия, крушение вертолета, россия, новости
Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
Спасатели в Приамурье нашли место крушения вертолета и тела трех погибших