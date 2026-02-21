https://crimea.ria.ru/20260221/spasateli-nashli-mesto-krusheniya-vertoleta-v-priamure-i-tela-trekh-pogibshikh-1153389601.html

Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших

21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Спасатели обнаружили на месте крушения вертолета в Ромненском округе Амурской области тела трех погибших, сообщает правительство региона.Правительство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибших. Обстоятельства происшествия выясняются.Ранее в главке МЧС Амурской области сообщили о пропаже в районе населенного пункта Амаранка вертолета Robinson R44. На борту находились три человека. Две женщины - следователь СК и полицейский, - летели с места гибели работника лесопилки, сообщали РИА Новости в СК РФ. Возбуждено уголовное дело.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

