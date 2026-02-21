https://crimea.ria.ru/20260221/sneg-i-do-10-pogodnye-finty-v-krymu-v-subbotu-1153378514.html
Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму ночью без существенных осадков, днем малоподвижный атмосферный фронт вызовет... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T00:01
2026-02-21T00:01
2026-02-21T00:01
погода
крымская погода
погода в крыму
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152933435_0:425:960:965_1920x0_80_0_0_dd4edde28443b9f8ea1b08f4595f88e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму ночью без существенных осадков, днем малоподвижный атмосферный фронт вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +2...+6, днем на Южном берегу потеплеет - до +10, в остальных городах - до +6.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/04/1152933435_0:335:960:1055_1920x0_80_0_0_9e423e759ad85b23d6c133c35aeb2cd6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, крымская погода, погода в крыму, крым, новости крыма
Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
Погода в Крыму на субботу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму ночью без существенных осадков, днем малоподвижный атмосферный фронт вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.
"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на ЮБК до +6; днем 0…+5, на ЮБК до +10", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +2...+6, днем на Южном берегу потеплеет - до +10, в остальных городах - до +6.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.