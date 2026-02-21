Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму ночью без существенных осадков, днем малоподвижный атмосферный фронт вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4...+6.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +2...+6, днем на Южном берегу потеплеет - до +10, в остальных городах - до +6.
Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу

00:01 21.02.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЦветы в снегу
Цветы в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. В субботу благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления в Крыму ночью без существенных осадков, днем малоподвижный атмосферный фронт вызовет местами небольшой дождь, мокрый снег. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ветер восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, на ЮБК до +6; днем 0…+5, на ЮБК до +10", - уточнили синоптики.

В Симферополе переменная облачность. Ночью без существенных осадков; днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +4...+6.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +3...+5, днем +10...+12.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков, ночью столбики термометров покажут +2...+6, днем на Южном берегу потеплеет - до +10, в остальных городах - до +6.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
