https://crimea.ria.ru/20260221/shtorma-i-uragany-k-chemu-gotovitsya-krymu-v-svyazi-s-izmeneniyami-klimata-1153346992.html
Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
Крымский полуостров подвергается климатическим изменениям, однако в ближайшие годы разрушительных катаклизмов ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T20:51
2026-02-21T20:51
2026-02-21T20:51
радио "спутник в крыму"
игорь вахрушев
кфу (крымский федеральный университет)
погода
непогода на кубани 3 августа 2025 года
погода в крыму
климат
шторм
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111213/45/1112134540_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_ed5d018f947953c70dc4db57cfd1acee.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Крымский полуостров подвергается климатическим изменениям, однако в ближайшие годы разрушительных катаклизмов ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Действительно, с глобальным изменением климата в целом происходит увеличение различных негативных природных процессов. В том числе это связано с деятельностью моря. Это - усиление штормов, и резкий рост энергии в штормах. Когда шторм может произойти достаточно быстро, как это было со "Штормом века", хотя его прогнозировали за несколько суток… Это могут быть определенного типа точечные удары мощной энергии, связанные с распределением метровой нагрузки и другими различными факторами. К этому нужно готовиться и усиливать нашу береговую часть", - отметил ученый.При этом, по мнению специалиста, благодаря различным факторам и условиям, которые складываются вокруг Крыма, полуострову не грозят существенные катаклизмы.Прежде всего, отметил он, стоит уделить внимание пляжам Южного берега Крыма.Ученый уверен, что, если организовать процесс подготовки заранее, то ни население полуострова, ни его хозяйство не почувствуют негативных влияний климатических изменений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Судаке после шторма рухнул участок набережнойКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатологНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111213/45/1112134540_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5ce82e42c51d6db25a9a9fe6413cab8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь вахрушев, кфу (крымский федеральный университет), погода, непогода на кубани 3 августа 2025 года, погода в крыму, климат, шторм, новости крыма
Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата
Ураганы и природные катаклизмы не грозят Крыму в ближайшие пять лет – ученый
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым.
Крымский полуостров подвергается климатическим изменениям, однако в ближайшие годы разрушительных катаклизмов ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Действительно, с глобальным изменением климата в целом происходит увеличение различных негативных природных процессов. В том числе это связано с деятельностью моря. Это - усиление штормов, и резкий рост энергии в штормах. Когда шторм может произойти достаточно быстро, как это было со "Штормом века", хотя его прогнозировали за несколько суток… Это могут быть определенного типа точечные удары мощной энергии, связанные с распределением метровой нагрузки и другими различными факторами. К этому нужно готовиться и усиливать нашу береговую часть", - отметил ученый.
При этом, по мнению специалиста, благодаря различным факторам и условиям, которые складываются вокруг Крыма, полуострову не грозят существенные катаклизмы.
"Серьезные угрозы, то есть ураганы или яркие катаклизмы, нам не грозят в ближайшие лет пять точно... Мы немножечко в сторону входим в опасные, резкие природные явления, которые, допустим, в тропическом климате начнут происходить в ближайшее время. Но все равно, побережье Крыма нужно готовить", - добавил Вахрушев.
Прежде всего, отметил он, стоит уделить внимание пляжам Южного берега Крыма.
"Пляжи Южнобережья, которые очень ценятся отдыхающими и крымчанами, в основном искусственные, созданные благодаря берегоукреплению и подпитке пляжа галькой. Нужен завоз щебня, который при осенне-зимних штормах перетирается в гальку… Эта подпитка необходима. На тех пляжах, на которых она не производится достаточно длительный период, появляются волноприбойные ниши, стенки разрушаются, и процесс идет дальше. То есть, эти моменты нужно просчитывать", - подчеркнул доцент КФУ.
Ученый уверен, что, если организовать процесс подготовки заранее, то ни население полуострова, ни его хозяйство не почувствуют негативных влияний климатических изменений.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: