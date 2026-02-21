https://crimea.ria.ru/20260221/shtorma-i-uragany-k-chemu-gotovitsya-krymu-v-svyazi-s-izmeneniyami-klimata-1153346992.html

Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата

Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Шторма и ураганы: к чему готовиться Крыму в связи с изменениями климата

Крымский полуостров подвергается климатическим изменениям, однако в ближайшие годы разрушительных катаклизмов ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Крымский полуостров подвергается климатическим изменениям, однако в ближайшие годы разрушительных катаклизмов ждать не стоит. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев."Действительно, с глобальным изменением климата в целом происходит увеличение различных негативных природных процессов. В том числе это связано с деятельностью моря. Это - усиление штормов, и резкий рост энергии в штормах. Когда шторм может произойти достаточно быстро, как это было со "Штормом века", хотя его прогнозировали за несколько суток… Это могут быть определенного типа точечные удары мощной энергии, связанные с распределением метровой нагрузки и другими различными факторами. К этому нужно готовиться и усиливать нашу береговую часть", - отметил ученый.При этом, по мнению специалиста, благодаря различным факторам и условиям, которые складываются вокруг Крыма, полуострову не грозят существенные катаклизмы.Прежде всего, отметил он, стоит уделить внимание пляжам Южного берега Крыма.Ученый уверен, что, если организовать процесс подготовки заранее, то ни население полуострова, ни его хозяйство не почувствуют негативных влияний климатических изменений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Судаке после шторма рухнул участок набережнойКак повысится средняя температура на Земле через 50 лет - климатологНовый крымский климат – как аномалии скажутся на урожае и погоде

Новости

