Рейтинг@Mail.ru
Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/samozapret-na-kredity-chislo-obmanov-snizilos-na-40-blagodarya-zakonu-1153390206.html
Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
Число случаев кредитного мошенничества в России снизилось на 40% благодаря закону, который дал право гражданам устанавливать самозапреты на заключение договоров РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T09:58
2026-02-21T09:58
михаил мишустин
правительство россии
кредит
самозапрет на кредиты
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_60:0:1568:848_1920x0_80_0_0_bfdc196d247c43909c84fa117b5fdeed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Число случаев кредитного мошенничества в России снизилось на 40% благодаря закону, который дал право гражданам устанавливать самозапреты на заключение договоров потребительского кредита и займа. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По словам Володина, почти за год действия федерального закона, россияне установили 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа.По данным МВД, общий объем средств, похищенных у россиян за год с момента введения новой меры защиты от мошенников, уменьшился на 8%: с 205 млрд рублей до 189 млрд, добавил Володин.По его словам, чаще самозапретом пользуются россияне 35 – 45 лет, их доля составляет 21,5%. Реже устанавливают самозапрет люди 45 – 55 лет (19,8%), а наименьшая доля приходится на старшее поколение граждан – 55-65 лет (18,9%).Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораВолодин напомнил, что оформить самозапрет, который бывает полным или частичным, можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ, указав при подключении, на какие именно кредитные продукты распространить меру и в отношении каких организаций – МФЦ или банков.Ранее в феврале Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_248:0:1379:848_1920x0_80_0_0_7a30798420973842a83d93649f470a81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, правительство россии, кредит, самозапрет на кредиты, новости
Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону

Объем кредитного мошенничества в России снизился на 40% благодаря самозапретам на кредиты

09:58 21.02.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКредит
Кредит - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Число случаев кредитного мошенничества в России снизилось на 40% благодаря закону, который дал право гражданам устанавливать самозапреты на заключение договоров потребительского кредита и займа. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
По словам Володина, почти за год действия федерального закона, россияне установили 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа.
"По данным Центробанка, благодаря принятым мерам число случаев кредитного мошенничества снизилось на 40%", – сообщил Володин в своем канале на платформе MAX.
По данным МВД, общий объем средств, похищенных у россиян за год с момента введения новой меры защиты от мошенников, уменьшился на 8%: с 205 млрд рублей до 189 млрд, добавил Володин.
По его словам, чаще самозапретом пользуются россияне 35 – 45 лет, их доля составляет 21,5%. Реже устанавливают самозапрет люди 45 – 55 лет (19,8%), а наименьшая доля приходится на старшее поколение граждан – 55-65 лет (18,9%).
Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектора
Володин напомнил, что оформить самозапрет, который бывает полным или частичным, можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ, указав при подключении, на какие именно кредитные продукты распространить меру и в отношении каких организаций – МФЦ или банков.
"Востребованность механизма самозапрета... говорит о его эффективности. С помощью него граждане могут защитить себя от действий мошенников, избежав оформления кредитов на свое имя обманным путем", – резюмировал председатель ГД РФ.
Ранее в феврале Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых
В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО
Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами
 
Михаил МишустинПравительство РоссииКредитСамозапрет на кредитыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
11:21Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
11:15Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
10:49Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
10:12День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:58Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
09:45Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
09:23Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов
09:15ФСБ: Украина не раз использовала данные из Telegram в военных целях
08:397 причин вкладываться в развитие эфиромасличной отрасли Крыма
08:10Спасатели нашли место крушения вертолета в Приамурье и тела трех погибших
07:4611 человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ в Удмуртии
07:3517 дронов ВСУ сбиты над Крымом и Азовским морем
07:31Атака ВСУ на Краснодарский край и другие регионы России - сбиты 77 дронов
07:24Установлены личности всех восьмерых утонувших в машине на Байкале 0:35
07:15От "Евромайдана" до СВО: хронология украинской катастрофы
07:004 года назад Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР
00:01Снег и до +10: погодные финты в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 21 февраля
23:44Рейд в Севастополе открыли
Лента новостейМолния