https://crimea.ria.ru/20260221/samozapret-na-kredity-chislo-obmanov-snizilos-na-40-blagodarya-zakonu-1153390206.html

Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону

Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону - РИА Новости Крым, 21.02.2026

Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону

Число случаев кредитного мошенничества в России снизилось на 40% благодаря закону, который дал право гражданам устанавливать самозапреты на заключение договоров РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T09:58

2026-02-21T09:58

2026-02-21T09:58

михаил мишустин

правительство россии

кредит

самозапрет на кредиты

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/07/1139427832_60:0:1568:848_1920x0_80_0_0_bfdc196d247c43909c84fa117b5fdeed.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Число случаев кредитного мошенничества в России снизилось на 40% благодаря закону, который дал право гражданам устанавливать самозапреты на заключение договоров потребительского кредита и займа. Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По словам Володина, почти за год действия федерального закона, россияне установили 22 миллиона самозапретов на заключение договоров потребительского кредита и займа.По данным МВД, общий объем средств, похищенных у россиян за год с момента введения новой меры защиты от мошенников, уменьшился на 8%: с 205 млрд рублей до 189 млрд, добавил Володин.По его словам, чаще самозапретом пользуются россияне 35 – 45 лет, их доля составляет 21,5%. Реже устанавливают самозапрет люди 45 – 55 лет (19,8%), а наименьшая доля приходится на старшее поколение граждан – 55-65 лет (18,9%).Как не стать жертвой "черного" кредитора - советы коллектораВолодин напомнил, что оформить самозапрет, который бывает полным или частичным, можно через личный кабинет на Госуслугах и в офисах МФЦ, указав при подключении, на какие именно кредитные продукты распространить меру и в отношении каких организаций – МФЦ или банков.Ранее в феврале Госдума приняла в первом чтении пакет дополнительных мер, направленных на противодействие кибермошенничеству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенник "заработал" миллионы на фиктивной продаже зерновых В Крыму аферисты пытались обмануть участника СВО Глава ВТБ предложил расширить полномочия банков в борьбе с дропами

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, правительство россии, кредит, самозапрет на кредиты, новости