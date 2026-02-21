Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/rossiyskie-voennye-osvobodili-karpovku-v-dnr--minoborony-1153392080.html
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T12:05
2026-02-21T12:15
министерство обороны рф
новости
новости сво
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260218/armiya-rossii-osvobodila-esche-dva-poselka-v-zaporozhskoy-i-sumskoy-oblastyakh-1153305896.html
донецкая народная республика (днр)
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_004a3302717e9318e41d8bc358ca1388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, новости сво, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны

Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны

12:05 21.02.2026 (обновлено: 12:15 21.02.2026)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военных разведчиков группировки войск "Центр" в зоне СВО
Боевое слаживание военных разведчиков группировки войск Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
18 февраля, 12:14
Армия России освободила еще два поселка в Запорожской и Сумской областях
 
Министерство обороны РФНовостиНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы РоссииУкраинаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
14:07Осужденный за нападение на губернатора Мурманской области погиб на СВО
14:02Крымский мост перекрыли
13:59В Севастополе закрыли рейд
13:41В Сибири женщина подожгла семерых мужчин в доме – трое погибли
13:18Спасатели подняли со дна Байкала тела всех погибших в "УАЗе"
13:05Новости СВО: Киев потерял еще 1265 боевиков за сутки
12:51ВСУ ударили по школе в Запорожской области - губернатор
12:29ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
12:05Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
11:55Судебный переворот против Трампа: что спровоцировал Верховный суд США
11:31Еще одна машина провалилась под лед Байкала - спасены женщина и ребенок
11:21Вертолет совершил вынужденную посадку на Ямале - пассажиры и экипаж живы
11:15Трамп сообщил о введении 10% торговых пошлин в отношении всех стран мира
10:49Умер актер из сериала "Реальные пацаны"
10:12День имени: как Севастополь родился в истории – интересные факты
09:58Самозапрет на кредиты: число обманов снизилось на 40% благодаря закону
09:45Подвиги контр-адмирала Владимира Истомина
09:23Из Госрезерва Украины украли почти миллион долларов
09:15ФСБ: Украина не раз использовала данные из Telegram в военных целях
Лента новостейМолния