Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

