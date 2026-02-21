https://crimea.ria.ru/20260221/rossiyskie-voennye-osvobodili-karpovku-v-dnr--minoborony-1153392080.html
Российские военные освободили Карповку в ДНР — Минобороны
Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. Населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики освобожден силами подразделений группировки войск "Запад", сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
