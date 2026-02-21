Рейтинг@Mail.ru
Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL
Присоединение Южной Кореи к инициативе НАТО по поддержке Украины нанесет непоправимый ущерб ее отношениям с Россией, которая ответит на этот шаг, в том числе... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T15:41
2026-02-21T15:41
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1c/1122190840_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_a877d11d2e152e03a125959c8bcee9be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Присоединение Южной Кореи к инициативе НАТО по поддержке Украины нанесет непоправимый ущерб ее отношениям с Россией, которая ответит на этот шаг, в том числе асимметричными мерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Накануне информационное агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея рассматривает вариант присоединиться к инициативе стран НАТО по поддержке Украины под названием PURL (англ, Prioritized Ukraine Requirements List – "Список приоритетных потребностей Украины") путем выделения денежных средств для закупки вооружений.По ее словам, в Москве ценят именно это как необходимую основу для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения, а также как предпосылку для восстановления диалога и сотрудничества в будущем.Тогда как возможное участие Южной Кореи в военных поставках для ВСУ в какой-либо форме, прямой или опосредованной, наоборот, "нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, подчеркнула Захарова. При это "разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова", добавила она.Первая партия военной помощи Украине по совместной программе США и НАТО PURL была доставлена в сентябре 2025 года. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов. На этой неделе глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить Киеву еще 35 миллиардов долларов.В январе посол Республики Корея Ли Сок Пэ в числе послов от 11 недружественных России стран, прибыл в Кремль с верительной грамотой.
15:41 21.02.2026
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Присоединение Южной Кореи к инициативе НАТО по поддержке Украины нанесет непоправимый ущерб ее отношениям с Россией, которая ответит на этот шаг, в том числе асимметричными мерами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне информационное агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея рассматривает вариант присоединиться к инициативе стран НАТО по поддержке Украины под названием PURL (англ, Prioritized Ukraine Requirements List – "Список приоритетных потребностей Украины") путем выделения денежных средств для закупки вооружений.
"С удивлением восприняли эту новость, поскольку такие шаги, если они будут предприняты, расходятся с официальной линией Сеула о неучастии в усилиях коллективного Запада по накачке ВСУ оружием и боеприпасами", – заявила Захарова.
По ее словам, в Москве ценят именно это как необходимую основу для удержания российско-южнокорейских отношений от дальнейшего обрушения, а также как предпосылку для восстановления диалога и сотрудничества в будущем.
Тогда как возможное участие Южной Кореи в военных поставках для ВСУ в какой-либо форме, прямой или опосредованной, наоборот, "нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, подчеркнула Захарова. При это "разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова", добавила она.
"В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры", – резюмировала представитель МИД РФ.
Первая партия военной помощи Украине по совместной программе США и НАТО PURL была доставлена в сентябре 2025 года. На финансирование программы PURL для закупки американского оружия, в том числе крайне необходимых Украине ракет для систем ПВО Patriot, Киев запросил 15,5 миллиарда долларов.
На этой неделе глава минобороны Британии Джон Хили заявил, что страны контактной группы по Украине при НАТО в формате "Рамштайн" договорились выделить Киеву еще 35 миллиардов долларов.
В январе посол Республики Корея Ли Сок Пэ в числе послов от 11 недружественных России стран, прибыл в Кремль с верительной грамотой.
Лента новостейМолния