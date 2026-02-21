Рейтинг@Mail.ru
РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260221/rf-uvedomit-kitay-o-rezultatakh-rassledovaniya-gibeli-turistov-na-baykale-1153397858.html
РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026
РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T18:04
2026-02-21T18:04
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
сергей лавров
китай
ван и
байкал
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153397730_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_1fbb931252c82b46584bf8a8fb0b3b2e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.Как указали в ведомстве, 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
китай
байкал
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153397730_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b685a3bb3d6a7c05fb96e450647d6ad8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сергей лавров, китай, ван и, байкал, происшествия, новости
РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале

Россия незамедлительно уведомит КНР о расследовании гибели туристов на Байкале - МИД

18:04 21.02.2026
 
© Прокуратура Иркутской областиНа месте гибели туристов из КНР на озере Байкал
На месте гибели туристов из КНР на озере Байкал
© Прокуратура Иркутской области
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - сказано в сообщении.
Как указали в ведомстве, 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля.
"Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.
Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.
Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияСергей ЛавровКитайВан ИБайкалПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:19Зеленский ввел персональные санкции против 46 россиян
18:57Кому царь-блин, а кому чучело: в Крыму необычно проводили Масленицу
18:41Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
18:30Открывает правду: Симоньян о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
18:26Орбан поставил Украине ультиматум из-за "Дружбы" вслед за Фицо
18:04РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
17:56Финский залив замерз впервые за 15 лет – туда направлен атомный ледокол
17:31На Кубани шторм выбросил на побережье мазут
17:15ВСУ бьют по жилым домам в Энергодаре – что известно
17:06Где можно будет бесплатно припарковаться в Севастополе 23 февраля
16:48В Крыму назвали новые редкие и самые популярные имена новорожденных
16:21Не история, а истории: как в Крыму работают экскурсоводы
16:09Крымский мост – обстановка сейчас
15:59Лавины ожидаются на Кубани и в Адыгее
15:41Россия ответит: чем обернется для Южной Кореи участие в НАТО PURL
15:22Крымчанка взяла "бронзу" на Первенстве России по самбо среди юниоров
15:05Крымский мост сейчас – в пробке после закрытия движения 330 авто
14:55Крымский мост открыли для движения транспорта
14:53Рейд в Севастополе открыли
14:3917 рейсов на вылет задерживаются в аэропорту Сочи
Лента новостейМолния