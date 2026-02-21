https://crimea.ria.ru/20260221/rf-uvedomit-kitay-o-rezultatakh-rassledovaniya-gibeli-turistov-na-baykale-1153397858.html

РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале

РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале - РИА Новости Крым, 21.02.2026

РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале

Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T18:04

2026-02-21T18:04

2026-02-21T18:04

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

сергей лавров

китай

ван и

байкал

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/15/1153397730_0:24:1280:744_1920x0_80_0_0_1fbb931252c82b46584bf8a8fb0b3b2e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.Как указали в ведомстве, 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля. УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

китай

байкал

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сергей лавров, китай, ван и, байкал, происшествия, новости