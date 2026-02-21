РФ уведомит Китай о результатах расследования гибели туристов на Байкале
© Прокуратура Иркутской областиНа месте гибели туристов из КНР на озере Байкал
© Прокуратура Иркутской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Российская сторона незамедлительно будет информировать Пекин об итогах расследования трагедии на Байкале, в которой погибли туристы из КНР. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.
"Российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован", - сказано в сообщении.
Как указали в ведомстве, 21 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направил соболезнования министру иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И в связи с трагической гибелью китайских туристов на озере Байкал 20 февраля.
"Министр выразил слова искреннего сочувствия родственникам погибших и надежду, что данный прискорбный инцидент не окажет негативного воздействия на позитивную динамику двусторонних туристических обменов", - говорится в сообщении.
УАЗ с туристами ушел под лед на Байкале в районе мыса Хобой днем 20 февраля. В машине, помимо водителя, находилась группа из восьми человек. Спастись удалось только одному туристу.
Было установлено, что среди погибших – супружеская пара из КНР, их 14-летний ребенок и родственница. Все прибыли в Россию как самостоятельные туристы.
Позже в СУСК России по Иркутской области сообщили, что установили личности всех погибших и в ближайшее время допросят выжившего об обстоятельствах произошедшей трагедии.
Известно, что автомобиль попал в ледовый разлом шириной 3 метра. Глубина воды в месте ЧП – 18 метров. Как рассказал губернатор региона Игорь Кобзев, тела семи погибших в провалившейся под лед машине были обнаружены с помощью подводной камеры. СК расследует уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.