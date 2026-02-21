Рейтинг@Mail.ru
Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли
Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 21.02.2026
2026-02-21T14:53
2026-02-21T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в субботу в 13:58. Ограничения действовали около часа. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

14:53 21.02.2026 (обновлено: 14:58 21.02.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Морской пассажирский транспорт снова осуществляет рейсы через севастопольскую бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в субботу в 13:58. Ограничения действовали около часа. На это время для горожан был организована работа автобусов на компенсационном маршруте.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - сказано в сообщении.
