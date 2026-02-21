Рейтинг@Mail.ru
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой - РИА Новости Крым, 21.02.2026
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой
Пять молодых людей погибли в Вологодской области от отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Пять молодых людей погибли в Вологодской области от отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.По его словам, трагедия произошла в субботу в Бабаево.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, детали случившегося устанавливаются, уточнил Филимонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
вологодская область
Новости
Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой

18:41 21.02.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Пять молодых людей погибли в Вологодской области от отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, трагедия произошла в субботу в Бабаево.
"Сегодня там погибли пять человек — девушки и молодые мужчины от 20 до 34 лет. Все найдены в гараже, по предварительным данным, они отравились угарным газом. Был пожар", - написал он в Telegram.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, детали случившегося устанавливаются, уточнил Филимонов.
