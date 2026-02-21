https://crimea.ria.ru/20260221/pyat-chelovek-pogibli-ot-otravleniya-ugarnym-gazom-pod-vologdoy-1153398345.html

Пять человек погибли от отравления угарным газом под Вологдой

Пять молодых людей погибли в Вологодской области от отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов. РИА Новости Крым, 21.02.2026

2026-02-21T18:41

вологодская область

происшествия

пожар

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев – РИА Новости Крым. Пять молодых людей погибли в Вологодской области от отравления угарным газом. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.По его словам, трагедия произошла в субботу в Бабаево.Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы, детали случившегося устанавливаются, уточнил Филимонов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

вологодская область

2026

Новости

