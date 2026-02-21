Рейтинг@Mail.ru
ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS - РИА Новости Крым, 21.02.2026
ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS
ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило... РИА Новости Крым, 21.02.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России."Уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 ракет HIMARS

ПВО за сутки сбила 5 ракет большой дальности "Фламинго" и 7 снарядов HIMARS

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 фев - РИА Новости Крым. ВС РФ поразили пусковые установки украинских крылатых ракет "Фламинго" и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщило Минобороны России.
"Уничтожена транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, нанесено поражение пусковым установкам крылатых ракет большой дальности "Фламинго", объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения и предполетной подготовки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе", - говорится в сообщении военного ведомства.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
